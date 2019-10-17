神州觀察：奪命醫療事故頻　責任鑑定走過場

內地不時發生奪命醫療事故，每每令眾多無辜家庭平添悲劇，背後更凸顯部分醫護人員嚴重缺乏職業道德，不論對自身工作還是對患者的健康安全，皆無責任心可言。而當局在事故責任鑑定環節的「自己人查自己人」現象，則助長歪風盛行，此舉若不能從根本上改變，勢有更多悲劇上演。

江蘇宜興市人民醫院近日遭揭發，有護士在為患有腦炎的五歲男童輸液時，錯誤讀取醫囑清單指示，在未經確認下使用了另一款注射液，導致男童出現強烈不適，並引發「急性壞死性腦病」，最終搶救無效死亡。更令人氣結的是，發現問題後，男童母親已第一時間請求院方速作補救，惟當值醫生卻大安旨意，表示男童沒有異常，輕率至此，簡直就是草菅人命。

毫無疑問，這是一宗典型的醫護人員工作失誤導致的人為悲劇，院方本該承擔責任並做好善後工作，盡可能安撫受害者家屬的悲痛情緒。誰知由該市衞健委牽頭召開的協調會上，涉事醫院竟然只願承擔「輕微責任」，且此舉是經過所謂的事故鑑定專家確認，屬權威結論云云。衞健委並表示，如果受害者家屬對調解結果不滿，可再申請進行相關鑑定，或向法院提出起訴。

這種事，說白了就是「醫醫相衞」，別看衞健委官員說得正兒八經，面面俱到，可是誰都明白，內地醫療事故鑑定從來都是走過場，參與部門及專家團隊皆來自醫衞系統內部，如同一邊做運動員，一邊做裁判員，折騰來折騰去，根本不可能做到「自查自糾」，更別指望有公正的調查結果。正如本次事故發生後，當局目前只是辭退了兩名當值護士，至於那名草率做決定的醫生，以及其他相關涉事人員如何依法依規處理，民眾亦不必抱有太多期待。

類似的偏袒行為早已見怪不怪，亦正因為有了「自己人」撐腰，不少醫護人員更有底氣疏忽職守，一再無視病患的性命安危；出了事亦可使橫耍賴，推卸責任時敢於罔顧事實，昧着良心說話。廣東順德南方醫科大學順德醫院早前有三名新生嬰兒疑出現嚴重交叉感染死亡，院方一句「診療過程合規」便將責任推得一乾二淨；深圳有嬰兒接種疫苗後死亡，官方通報指疫苗和工作流程皆無問題；貴州有兩歲幼童感染愛滋病毒，涉事保健院硬說找不到原因。奪命醫療事故一再出現，叫受害民眾去哪裏討公道？

更甚者，一些醫院還頻傳見死不救醜聞。山西呂梁就有醫生只顧拍團體照，而不理會一名病危老人家屬的多番求助，終致老人失救而死；吉林有醫院推諉六次才肯為病患包紮傷口，醫德淪喪至此，民眾何來幸福感？