世界視線：通烏醜聞續發酵　府院之爭無盡頭

美國媒體報道，副總統彭斯已明確拒絕眾議院的請求，交出有關總統特朗普在通烏醜聞中角色的相關文件，原因是議員們要求提供訊息的要求過於廣泛，部分文件「不是副總統紀錄的內容」。彭斯的表態並不令人意外。白宮日前向眾議院議長佩洛西發信，反對議會在沒有經過全體投票就對總統展開調查，認為有侵犯總統正當程序權利之嫌。白宮揚言不會配合國會的請求派遣證人出席作供，或遵守提交文件的要求。

值得注意的是，儘管特朗普的通烏醜聞內幕愈揭愈多，民主黨內要求彈劾特氏的聲音此起彼伏，加上民主黨在眾議院內的議席優勢，要通過彈劾議案可謂十拿九穩，惟佩洛西仍堅持「調查」與「投票」脫鈎的策略，強調進行調查是為了維護憲法的尊嚴，根本毋須投票。很明顯，佩洛西仍認為彈劾是對付特氏的最後武器，對參議院共和黨人「背叛」特氏並無多大信心。

更何況，眾議院議席兩年一次改選，佩洛西作為民主黨大當家，必須考慮實際民情。不少民眾對兩黨惡鬥日益厭倦，可以預期，特朗普一方將沿用應對通俄醜聞的策略，抹黑打擊對手不遺餘力，務求將爭議搞成一場「泥漿摔角」，一旦選民認為民主黨只談政治不理實務，到頭來可能「含淚不投票」。

至於彭斯，則已無可避免地被綁在特朗普的戰車上。眾所周知，作為總統的「備胎」，特朗普愈多醜聞，他倒台後由彭斯補上的機會愈大。正因如此，特氏質疑「忠誠」的傳聞一直甚囂塵上。早前有匿名高官在《紐約時報》大爆白宮內有一個想將特氏拉下台的「抵抗集團」，彭斯便被視為頭號嫌疑犯，逼得他以「帶頭接受測謊」來撇清。如今處境變得更微妙的是，彭斯深得共和黨傳統建制的支持，不少人其實樂見「特下彭上」，有傳特氏有鑑於此，不惜將彭斯拉下水，假若過不了彈劾，副總統亦不能「獨活」。這樣一來，球又回到共和黨建制那邊，一旦連副總統也下台，將輪到佩洛西接任，共和黨人兩害取其輕，惟有繼續挺特。