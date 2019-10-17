幾個月之間，香港的示威演變為暴亂，近日更發展至恐怖主義的階段，後者的標誌是暴民用𠝹刀割傷警員頸部，近似冷血謀殺；另一個則是出現了電話引動的土製炸彈裝置，以警車為目標。此外，更頻繁地使用大量的汽油彈攻擊警署、警隊。

這絕對不是警民衝突，而是恐怖主義式的活動。這樣的恐怖主義活動，若政府無力禁制，大有可能複製蔓延，使個別例子變成大規模的襲擊，不可不防，也不能不提早加以鎮壓、抑止。

恐怖主義襲擊涉及的人員不多，可能是一、兩人，也與暴亂暴民整體分隔，並不聯繫；或是受惑於政治號召，個人用恐襲響應；或是有所部署但組織隱密，行事守秘。

香港現時的港獨政治，已近乎邪教式的盲目盲從，失去理智。其中參與者不少是教徒，由宗教動員起來，很易演變成為極端的恐怖主義。特別是當政府與警察壓力加大，街頭暴亂參加的人減少，聲勢不如前，絕望的心理會助長極端傾向。觀乎中六學生涉刺傷警員意圖取命，個人的性格加上極端的政治思想煽動，便出現這樣類似恐襲的行為。

或許犯案者有僥倖之心，一如破壞店舖、港鐵站都沒有被捕，未必抱有如暴民所宣揚的「義士」、「烈士」的決死之心，但這個案例出來，便足以顯示出暴民群起倣效的機會存在，尤其是電話引動的土製炸彈的出現，隱秘而不需犧牲的恐襲行為，二者配合，互相呼應，即使暴民的人數減少，對社會的危害性卻更嚴重。

「止暴制亂」正在有效推動，特別是當警察行動機動化，也不惜大批拘捕暴民，特區政府也正考慮從其他紀律部隊調撥人手支援，止暴可期。當然，止暴的時間決定於政府的決心和措施，但在此之外最大的挑戰是怎樣防止暴亂轉變為恐怖主義活動。如果無法防止恐怖主義活動，恐襲衍生出來的會是更沉重地摧毀香港的法制、政治、社會穩定，以及國際形象和聲譽。因此，反恐工作要變成重點。

一是組織精幹的反恐隊伍，包括強大的情報隊伍排查各種恐襲的機會和可能源頭，目的是先發制人，制止恐襲發生。現時暴民集中於大學、中學，因此，警察應與大學及中學校方溝通，加強調查。

二是與內地政府合作，建立密切的反恐聯繫，互通情報。三是發動社會群眾參與，把暴民各種行動通報給警方，讓警方可以對應部署，也從中排查恐襲的可能性，據之迅速進行拘捕壓制行動。

香港百年繁華懸於一線，若暴亂轉化為恐襲，香港便一敗塗地了。