從這幾天的武器、武力升級來看，四個多月反修例暴亂中的暴徒們已經「成長壯大」，成了一支武裝力量、一支反動的武裝力量、實施暴恐的武裝力量，他們反政府、亂治安、毀法治、殺警察、搞破壞、傷民眾，無惡不作。這支反動武裝不是尋常暴徒、土匪強盜，而是反中亂港分子、外部勢力共同打造的政治工具，是以武裝暴亂達到政治目的的工具。他們把暴亂變成戰爭，他們有組織、有預謀、有指揮、有資源、有情報、有戰術、有訓練打這場暴亂奪權變天之仗。

他們的武裝日漸精良、齊備，殺傷力增大，他們的戰術打擊目標從「物」擴展至「人」。所謂「物」，政治性很強，從特區政府的標誌物到代表中華人民共和國的標誌物，到和中國有關的商業「物」、文化「物」，都是他們的摧毀目標。所謂「人」，先是香港警察，之後擴展到「中國人」，擴展到一切「政見不同者」，一切譴責和阻止他們的暴力行為者。

大凡成為政治工具、受政治操控的武裝力量，就絕不是用對付一般暴徒的方法可以剪除的，何況時下的香江府衙還對付不了一般暴徒——捨不得稍用重典對付暴徒，這也是四個多月來暴徒們愈戰愈勇、成長壯大成為反動武裝的重要原因。

既然已成戰爭，面對的是一支訓練有素、兇狠殘暴的武裝力量，那麼特區政府的「武裝力量」——香港警察就不能把敵人當成一般暴徒看待，而是要有兩軍作戰、消滅敵人的意志和打法。而大凡打仗，就不能被所謂「法律框架」束縛。現在香港的這支暴亂反動武裝正是看到香港警察「作繭自縛」，便毫無顧忌的大打出手，兇狠動武。香江府衙要是認清這是打仗、是戰爭，最起碼，警察應該根據四個多月來的情報掌握，不必等到暴徒上街就予以抓捕，抓捕之後更不可「二十四小時放人」。

說起打仗，往往是先下手為強，出奇制勝，何況香港的法治早已被暴徒們用反動武裝、戰爭方式毀壞，香江府衙還怎麼能用「法治」平暴？而是應該請君入甕，讓暴徒們嘗嘗「法治」以外的打擊滋味！