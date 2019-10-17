到底是甚麼深仇大恨，導致一位中六學生如此兇殘，涉對警察以刀割頸？到底是甚麼邪毒上腦，導致一位外科醫生同流合污，涉參與蒙面打砸？到底是甚麼歪風邪氣，導致一個文明社會狂躁不安，一步步墮入暴力深淵？

太多的問題，太多的疑惑，既令人不解，更令人不安。反對派將所有暴力行為美化為爭取民主自由、光復革命，但他們的所作所為恰恰與民主自由背道而馳，與革命更是風馬牛不相及。最可怕的是，在一片政治狂熱之下，許多人不僅喪失理智，而且喪失良心，連最基本的是非觀念也喪失。將軍澳醫院一班醫護人員日前發起靜坐，既戴着黑口罩，又繫上黑絲帶，說是要聲援被捕的醫生，至於該醫生為何被捕，他們隻字不提。也許對他們而言，醫生參與暴亂無罪，警方執法就是濫捕，這到底是甚麼混帳邏輯？照此發展下去，豈不是暴徒殺人也被視為理所當然？

身為專業人士，竟也如此蠻不講理，難怪香港墮落至此。有班所謂銀髮族不甘寂寞，在警察總部外裝模作樣地靜坐四十八小時，以抗議警方濫權云云。孔子說「四十不惑」，這班人都已一把年紀，早就過了「不惑」階段，依然不懂得分辨是非善惡，這又是甚麼原因？唯一的解釋是，他們選擇性失明，只看見警方「濫權」，看不見暴徒兇殘。

社會文明程度往往與經濟發達程度成正比，經濟愈發達，社會愈文明。唯獨香港例外，作為一個富裕城市，許多人的智商反而不斷退化，導致整個社會愈來愈反智。那些揮舞美國旗高唱美國歌，並要求美國以《香港人權與民主法案》制裁香港的無知群眾，哪一點像正常人？他們生於斯長於斯，卻勾引外國來摧毀自己家園，世界上還有比這更荒謬的事嗎？正如有人所說，中央不給香港「真普選」是對的，以香港人這種智商，以香港社會這種愚昧，根本沒有資格當家作主。