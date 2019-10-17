美國眾議院極速一致通過大眾焦點的《香港人權與民主法案》、禁止美國向香港警方出售人群管制及防暴設備的《保護香港法案》，以及支持港人示威權利的《與香港並肩決議案》。提案的眾議員敦促香港特首林鄭月娥忠實遵守保障香港人權和自治的承諾。這條人權法案立法程序尚未完成，還要過參議院的關，香港反對派竭力勾美制港，中方自然也有它的游說戰，據聞參議院部分商界人士會施加阻力。兩邊角力，得益還是美國人，沒有甜頭他們會理睬遙遙小小的香港嗎？

說美國為正義而戰的人，看看他們的籃球巨星一度被視為人權戰士，不一樣也是為人民幣折腰嗎？香港粉絲氣得燒偶像球衣，只能怪自己太天真。世界上沒有無緣無故的愛，美國人來中國親善表演，不是賺錢，難道真的如他們口中所說「熱愛中華文化」嗎？

世界上也沒有無緣無故的恨，燒球衣到燒五星旗到燒港鐵，暴徒欲求不滿，眼見同黨被人拉愈來愈多，五大訴求得一不可，便發起茅來，林鄭月娥首當其衝，泛民主派議員反轉議事廳，施政報告也要破天荒地以視像公布，而其內容一樣小家子氣，一貫小恩小惠，像交通費補貼「開恩」加碼，原來也是多了數十個大洋，需要在一年一度的重頭戲宣布嗎？濫竽充數，「炒埋一碟」上菜交差了事。

這份施政報告值得一提的反而是林鄭對人工島填海依然死心不息，今時今日成為公敵，還癡心妄想發明日大夢，沒有鏡也試試一個人走出街，能全身而回禮賓府才再算吧！

特區政府發言人回應香港人權法進展，又是例牌表示遺憾，重申外國議會不應以任何形式干預香港內部事務。人家美國議員就是喜歡說三道四，恃勢凌人，誰大誰惡誰正確，林鄭可以還擊嗎？她連自己地頭的議員也收拾不了，遠近都被人打臉，「好打得」原來是「好捱得打」之誤。