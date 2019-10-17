隨着選舉臨近，漢奸黎要求收兵，反修例暴亂已開到荼蘼，但黑衣暴徒不甘心就此收手，作出垂死掙扎，誓要將暴亂延續下去。此所以暴徒上街人數減少，暴力程度和破壞力卻大幅升級。請鬼容易送鬼難，事到如今，暴徒已非漢奸黎和反對派政客這些「大台」所能呼之則來揮之則去。

失控的黑衣暴徒除了以各種恐怖主義手段意圖殺警外，文宣組亦樂於製造各種謊言讓仇警情緒延續下去。繼新屋嶺性暴力謊言被中大女生親手戳破後，十五歲女浮屍事件又成為新一個抹黑警隊的謊言。儘管連死者母親都在網上發貼哀求食瓜大眾高抬貴手，不要再揭其女兒私隱，讓女兒安息，讓家人平復心情，並強調女兒之死無可疑，但網民就是不信，荒誕傳聞變本加厲。

身為一位母親，倘若女兒含冤而死，不可能不為女兒討回公道。如今連母親都說女兒之死無可疑，偏偏大群不認識死者的塘邊鶴卻一口咬定黑警殺人，七嘴八舌恍如置身現場一樣，甚至穿鑿附會更多陰謀，繪影繪聲講到死者母親都是幫兇似的。嗚呼哀哉！為了奪權，竟然連人家喪女之痛都拿來消費，在別人傷口灑鹽，到底要多自私、多冷血才做得出？又是多愚昧、多無知的人才會相信？

由爆眼女事件開始，幕後黑手製造一個又一個聳人聽聞的謊言來煽動仇警情緒，維持暴亂的「可持續性」，一個謊言爆破，另一個謊言頂上。原以為新屋嶺事件遭拆穿後，人們終於清醒起來，但原來筆者太高估港人智商。當政治狂熱蒙蔽了理智，當莫名其妙的仇恨充斥了腦海，人們自然失去明辨是非之心，多麼不合理之處都視而不見，甚至刻意歪曲並合理化。簡單一問，殺人是要動機的，「黑警」串通死者家人、學校、法醫等一串人，大費周章來殺害一個毫無知名度和影響力的少女，動機到底是甚麼？

當一場「革命」要淪落到靠謊言來推動，注定沒有正當性可言，亦注定只有失敗收場。二戰時期，納粹德軍宣傳部長戈培爾有句名言：「謊言重複一千遍就會成為真理。」他編造大量猶太人「暴行」的故事，將德國納粹反猶太情緒拉到最高點；接着又刊出「當心波蘭！」、「波蘭已全面進入戰爭狂熱！」等煽動性宣傳標題，甚至利用死囚扮演波蘭士兵，偽造波蘭軍隊攻打德國邊境的證據。事實證明，政治野心家為人類帶來極大的災難，二次大戰就是明證，但他們即使呼風喚雨於一時，終究不可能持久，德軍戰敗，戈培爾最終自殺身亡。

謊言說一千遍都不可能成為真理，報應很快就會臨頭，黑手明白嗎？