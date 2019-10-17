揭下面罩，港人只感驚愕、荒唐接踵而來。日前有公立醫院醫生涉參加非法集結被捕，他被制服，取下口罩及身份曝光之後，很多人錯愕不已，這個棄醫「革命」者不會是效法辛亥革命領導人孫中山先生吧？過去一段時間，不少暴徒均以孫中山為口實，為自己的暴行塗脂抹粉，這副醜態實在污辱了歷史。

一百二十多年前，孫中山先生與同道人開始救國之行，當時的中山先生雖然已是頗有聲名的醫生，但是有感清朝末年國家封建而落後，「醫人」有限，「醫國」更徹底，故而棄醫從政。他的一腔革命之勇，源於晚清時候的中華國運衰落，既有列強侵華，也有民不聊生，若不設法自救，中華大地遲早被英法日俄等聯軍及外來強權瓜分，那一場革命的目標是振興中華，他們的口號是「驅除韃虜，恢復中華，創立民國，平均地權」。

今時今日，香港的情況與晚清時有哪一點相似？香港的經濟產值及市民個人所得長期居世界前列，港人雖有高樓價、高生活壓力的痛苦，惟與民不聊生、貧困交加距離尚遠。但是仍有醫生跳進違法的圈子，成為「攬炒」香港的一分子。他們所謂打爛香港、有破才有立的「革命理論」，獲得多少港人認同呢？而辛亥革命的那一句「驅除韃虜，恢復中華」卻是響噹噹、獲國人認同的理念。

本來，醫生是香港社會中被視為知識與學養較豐富的一群，他們多是資優生兼人生勝利組，理應對今次政治風波及社會運動有更多了解，奈何不少人的表現卻與懵懂的中學生及在校大學生一樣。

該名被捕男醫生涉在禁蒙面法生效後，遮面參加非法集結，赤裸裸挑戰法律，未來他或將面對刑事與專業界的懲處，其所作所為是否達義見仁見智，但不做醫生搞「革命」，恐怕會令無數市民擔心不已，拒絕由他行醫及診治。這條「革命」之路，首先被革的分分鐘是他的專業生命。