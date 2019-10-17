反修例的亂事擾攘至今已超過四個月，尚未有平定迹象，究其原因，是民意尚未大幅度逆轉，據最新民調，支持抗爭的受訪者仍超過百分之五十，所謂的勇武派由是有恃無恐，繼續流竄十八區當「破壞王」。

但是，過半數民意支持的事，是否就一定代表是對呢？我不作如是觀。本欄以往不斷強調當代社會民智低落，還以半開玩笑的方式說，這年頭大多數人的意見，有大多數機會是錯的，這句話在過去一年之中，恐怕出現了沒十次也有八次。

上述一句只是打趣的話，不是嚴謹論述，世界上大部分人認為肚子餓就要吃東西，累了就要休息，那自然是對的，不可能錯。不過，這年頭的人對於情理斟酌、是非判斷就經常出現偏差，我早就說過，這是現代社會頭號大患，言猶在耳，香港就因為愚民所累，而身陷於第二次世界大戰以來最大的困境。

這場是反修例運動，但如今《逃犯條例》已經不再修訂，按理運動就算不完全停下，也不值得用玉石俱焚的方式作抗爭。示威者說警察在平暴過程中用上過分武力，跟警方便像是有不共戴天之仇。法國的「黃背心」示威爆發了大半年，至今已造成十多人死亡，相對之下香港已屬幸運，亂事持續多月，獲證實因他力而死的個案一個也沒有，示威者卻如此仇警，明顯是過了合理尺度。

退一步說，就算警方在平亂過程中當真犯下惡行，但如今監警會的調查報告未出，尚未有實際案例證明政府聽任犯事警員逍遙法外。而勇武派在現階段就如此翻江倒海，甚至以死相搏，那便完全不合情理。如此不合理的亂事，民調顯示卻仍有過半數的人支持，這不正是民智低下的表現嗎？

這場香港文革所展現的民智，恐怕還低於中國文革，當年的人也不會將通衢大道上的交通燈砸爛，讓大家一起承受車毀人亡的危險吧？