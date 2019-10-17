「道也者，不可須臾離也，可離非道也。」古人所說的「道」，大抵就是今天所說的「普世價值」吧！有些東西，是直永不變曲，是曲好難拗直。呢，反修例風波演變成暴力衝擊，逾四個月不但不見稍歇，反而升級到天怒人怨，皆因偏離「道」也。

家陣暴徒到處縱火、打砸刑毀，已去到瘋狂地步，不顧市民安全，佢哋廢噏爭取「自由民主」，其實是以此為藉口大肆掟汽油彈、砸毀佢哋「唔順超」嘅店舖、食肆，落閘都照撬照砸爛放火，阿哥，還說香港係法治地方？嗰條粉腸頭號禍港漢奸黎智英仲美化暴力，話啲「示威者」係「對物不對人」，呢條粉腸最冇道德，卻最愛攞「良心」粉飾劣行，更成日話抗爭是為「自由法治」。喂！呢四粒字出自呢條頭號禍港漢奸口中，不單止畀佢徹底污名化，而且仲難聽過一炮過講十八字粗口啊！

世道衰微，烈火暴力升級冇底線，再唱乜鬼「榮光歸香港」，徒惹神傷！家陣整個香港盡在動盪不安中，恍如一隻穿窿嘅小舟在怒海浮沉，只要一個巨浪，肯定沒頂！反修例風暴令香港百業蕭條，多個行業嘅打工仔飯碗不保！僥倖有工返嘅都日夜提心吊膽，唔知會唔會遇到堵路縱火，返工驚遲到，放工驚返唔到屋企，嫁娶婚宴請客擇日都極費周章，小市民生活節奏被嚴重打亂，人心浮動虛怯到無語問蒼天！

暴力升級，加上班反對派立法會議員狂拉布阻撥款，已吹倒建造業喇！香港建造業總工會首次表示，十五個前期工程工種包括混凝土、紮鐵及模板等全部凍薪，並由下月生效！仲有成七百億元工程撥款未獲財委會審批，影響三十五萬工友。阿哥，建造業嘅寒冬提早出現，孰令致之？仲有更不幸嘅係，民生已如此多艱，聽聞最低工資三十七元五角因為經濟情況嚴峻，恐破天荒下調！阿哥，豬年未過完，豬瘟來襲，豬價飆升至今未回落，若再下調最低工資，基層吃草乎？