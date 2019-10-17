土耳其正在敍利亞北部清剿安全區內的庫爾德族武裝分子，不顧歐美多國反對，繼續將戰線再推前三十公里。當地局勢表面上一發不可收拾，但若全盤審視，就可發現權力洗牌正在循序漸進地進行。不要忘記，土國總統埃爾多安出兵前曾致電特朗普取得對方首肯，難道美方同意之前沒有預料到會這樣發展嗎？

或者，一切都按照着沙盤推演逐步實現，令人懷疑大國之間其實在扯貓尾，做一場戲給公眾看。首先，美軍達到撤走千名士兵之目的。他們駐守當地多年師老無功，撤軍只是時間問題，最大阻礙就是要負起人道義務，守護當地的庫族。如今，這個燙手山芋成功移交至敍利亞政府手上，自己則全身而退，完成了洗牌的第一步。

第二，是美俄私密的軍事交接，就像當年奧巴馬將敍國大部分地盤交給普京那樣。美軍本來主要駐紮在敍北和敍南邊境，要實現撤出北部的戰略目標，就要處理城鎮託管的問題，因為稍一不慎，恐怖勢力就會奪城復辟。根據美方官員的講法，美軍的而且確將曼比傑鎮移交俄軍接管，俄方亦證實只用了三天時間便完成交接。敍軍現已入城，填補軍事真空，大馬士革距離收復北部邊境又近一步。

第三，土耳其也達成收復安全區的目標。庫族與敍政府簽訂軍盟，不過是與虎謀皮，俄軍已開聲講明絕不允許土敍交戰發生，庫族正面臨第二次被出賣。埃爾多安進軍，掠土是其次，主要是密謀將國內那三百五十萬敍利亞難民遷徙至安全區，拆除身邊的計時炸彈。相信停火之後就會很快實現。

如此看來，局勢現正朝着對美俄土敍有利的方向按部就班發展，只犧牲了庫族而已，難道彼此之間沒有任何微妙的政治協商嗎？再擴至整盤棋局來看，美國現已實現了幾個軍事目標，把阿富汗交給中國人，將敍利亞交給俄羅斯人，然後自己進駐沙特阿拉伯，瞄準伊朗政權。