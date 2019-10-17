美國總統特朗普突然宣布，美軍對土耳其在敍利亞北部清剿庫爾德族「恐怖組織」的行動「置身事外」，把昔日「合作夥伴」的庫族武裝出賣，連眉頭都不皺一下。庫族武裝面對土耳其大軍壓境，在民族存亡下不得不作出艱難抉擇──與巴沙爾‧阿薩德的大馬士革中央政府以及其背後的俄羅斯勢力「結盟」。

對於阿薩德政府來說，老美把庫族武裝棄如敝屣，可說是天上掉下來的餡餅。近年來在俄羅斯的支持下，阿薩德對反政府叛軍的戰事進行得相當順利，在美軍支持下控制敍國約四分之一領土的庫爾德武裝，成為大馬士革政府「解放全國」的「最後一里路」。據報道，敍利亞政府軍已進入接近土耳其邊境城鎮塔爾塔姆爾，並抵達塔布卡空軍基地，不日將推進至戰略城鎮曼比傑及庫族重鎮艾因阿拉伯。

當然，最大贏家還非普京莫屬。除了俄製坦克及裝甲車，進駐曼比傑的還包括俄國隨軍記者，在記者所拍的視頻可見，營內美軍遺下大量食物以至士兵的個人財物。很明顯，記者希望藉軍營內的一片狼藉，營造美國大兵「倉皇逃跑」的印象。記者甚至對着鏡頭高呼「曼比傑從此就屬於我們了」。

然而，撇開克里姆林宮的政治宣傳，這幾年在敍利亞的博弈中，俄羅斯的確佔了上風。其中一個最主要原因，是作為「夥伴」（或靠山），莫斯科較華盛頓更為可靠。特別是自特朗普入主白宮以來，打着「美國優先」的旗號，對當不能立即收到回報的「世界警察」不感興趣，曾以「那裏除了沙子甚麼都沒有」來形容敍利亞，更多次表示要把敍國的爛攤子留給俄羅斯、伊朗等來處理。可以說，華府對土耳其總統埃爾多安攻打庫族武裝大開綠燈，並不令人意外。

事實上，在新一輪的國際外交互動中，特朗普對土耳其「前恭後倨」，便顯得進退失據。特氏口口聲聲說要對土國進行經濟制裁，埃氏便將之當耳邊風，直言「未驚過」。眼見嚇唬不成，特朗普惟有派出副總統彭斯和國務卿蓬佩奧前赴土耳其進行斡旋。跟對美國態度強硬形成強烈對比，埃氏對普京給足面子，跟普京通電話並接受其邀請，將在近日前往俄羅斯訪問。

更有甚者，華府對庫族「用完即棄」，亦令美國在區內的其他盟友檢討跟美國的關係。普京近日出訪沙特阿拉伯及阿聯酋，又曾明言願意向沙特提供協助，呼籲對方作出明智決策，像伊朗和土耳其那樣，購買俄製的導彈防禦系統。普京的表態，明顯有的放矢。特朗普把沙特當成提款機，經常要求對方花大錢購買軍備，還將之當成政績那樣大事宣揚，到頭來沙特石油設施遇襲，白宮已明說伊朗乃幕後黑手，卻沒有出手教訓德黑蘭，那沙特的「保護費」豈不是白交？

最諷刺的是，特朗普從敍利亞撤軍，最能擺上枱面的理由，是回教極端組織伊斯蘭國已被「徹底擊潰」，美國大兵可以打道回府，但實際情況是庫族武裝自顧不暇，原本被他們控制的大批伊斯蘭國成員被放走，該組織隨時死灰復燃，不啻於在特朗普臉上狠摑一巴。