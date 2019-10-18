正論：香港垂死待拔喉　一國政改顯強勢

《聖經》有個故事是這樣的：群眾捉住一個婦人欲用石頭砸死她，耶穌說，「你們當中誰沒有罪，誰就可以先拿石頭打她。」眾人聽後羞愧難當，一個挨一個地離開。如果香港就是這個婦人，反對派就是群眾，故事結局將大大不同。這個婦人正躺在深切治療部靠插喉維生，反對派不但要用石頭狠狠打她，更非要打到她氣絕身亡不可。昨日的施政報告答問大會，立法會再次淪為鬥獸場，反對派如狼似虎，瘋狂破壞，根本不給香港活路。

林鄭月娥繼羞辱地成為史上首位錄播施政報告的特首後，昨日的答問大會又成為反對派的狙擊目標。一個半小時內，只有三名建制派議員成功發問，餘下都是反對派的「表演時間」，個個睜眉怒目，搗亂叫囂，期間多次混戰暫停會議，十多名政客被逐離場。內地官媒怒斥反對派是「一體兩面的職業政棍」、「立法會內的暴徒」、「不蒙面的政治暴徒」，可謂一針見血。

事實擺在眼前，在反對派把持下，香港行政、立法完全報廢，司法亦惹質疑，「反中亂港有獎、愛國愛港有罪」是特區廿二年來的主旋律，長毛、佔中領袖等人獲輕判或放生，「叛國禍港四人幫」之首、壹傳媒黎智英更恍如有免死金牌，壞事做盡依然刀槍不入。反觀佔中執法的警察遭速判重判，而反修例暴亂爆發至今，竟然未聞一個暴徒遭判刑，有何公平公正可言？

最近大律師公會原副主席辭職，主角自揭原因，正是不值公會面對社會暴力失控、法治受到破壞仍「可恥地沉默」，只知針對警方使用武力而不譴責示威者暴力，憤而割席。一節見則百節知，司法界烏煙瘴氣，不止「黃律師」氾濫成災，律政司檢控往往帶有政治立場，司長鄭若驊更是知法犯法、醜聞纏身。最新民調顯示她再次「墊司底」，甚至是特區史上評分最低的官員，簡直是法治之恥。

最令人憤怒的是，面對特區史上最大一場政治浩劫，港府十八萬公務員隊伍之中，竟然只有三萬警員苦苦支撐大局，除了冒着生命危險執法，更要遭受政治抹黑和迫害。美國眾議院剛通過《香港人權與民主法案》，預料參議院也會過關，除了中港官員隨時受到制裁，可能連警察也遭殃。警隊有辱無榮，說到底是港府綏靖投降、一跪再跪的惡果。

正如前述，香港就是那個躺在深切治療部靠插喉維生的垂死婦人，本來已近乎失救，反對派仍要往死裏打，不打死不罷休。香港與其強行插喉吊命，倒不如乾脆拔喉，徹底死亡，惟有如此，才有轉世重生的機會。所謂不塞不流，不破不立，正是這個意思。

知病之所起，方能治之。香港淪落到今日的地步，固然是外部勢力與反對派相勾連，實行以華制華，藉「顏色革命」奪權；深層原因則是中國崛起令西方國家惴惴不安，作為全球霸主的美國不容臥榻之旁有人鼾睡，必要打之遏之而後快；但更不可忽視的是，香港有一百五十年殖民地歷史，回歸前英國廣埋地雷，回歸後逐一引爆，而特區廿二年來沒有推行去殖化和國民教育，導致「一國兩制、港人治港」被反對派騎劫曲解，兩制凌駕一國，洋奴漢奸治港。

由此可見，以為一朝一夕就能解決香港百多年來的痼疾根本不切實際，中央處於進退兩難的尷尬境地也就不難理解。出手，必被抹黑為干預和破壞一國兩制；不出手，又被批評為見死不救。事到如今，惟有讓香港繼續腐爛，徹底死亡，香港人才會看清誰愛香港、誰害香港，才能作出明智抉擇。當然，這不代表中央真的無計可施。香港之所以亂象不休，正是自恃有一國兩制的獨特優勢，包括國際金融中心和完善法治，反對派及部分港人甚至以為中國沒有香港便不能生存，恃寵生驕。但成也一國兩制，敗也一國兩制，事實證明，現在香港三權崩壞，法治不彰，一旦法治的根本動搖，金融中心的地位岌岌可危，多麼獨特優勢也終有一日獨特不再。

香港的一國兩制是因九七回歸應運而生，現今已完成歷史任務，正步向死亡，不出五年必壽終正寢。既然如此，北京是否可以此用逆向思維，試行「擴大版」一國兩制呢？意思是說，取一國兩制之長，捨一國兩制之短，提升其他內地城市的條件，讓香港獨特性減低。澳門和橫琴正是好例子，橫琴島屬於珠海市，卻實行「一島兩制」，橫琴島實施內地法律，實行屬地管轄；橫琴島內的澳門大學新校區則實行澳門法律。橫琴現已被視為澳門的一部分，也是知名休閒度假區，讓更多的內地城市倣效橫琴模式，誰曰不宜？更不可不提，深圳由經濟特區開始，搖身變成內地創科龍頭，中央月前更宣布深圳成為「先行示範區」，誓要打造成媲美紐約倫敦的國際金融中心及創科之城，眼光極之遠大。

從深圳改革開放四十年，到橫琴島實行「一島兩制」，可見國家的管治愈來愈開放，加速發展下去，不難將這些模式擴大到大灣區以至其他大城市，一旦條件成熟，其他城市一樣可以放寬限制，國家一樣可以給予更多優惠。國務院早前公布十一條金融業對外開放措施，矢言走開放金融之路，證明全國正在拆牆鬆綁，最終有中國特色的一國兩制擴大版必能輻射全國。由逐步開放金融和資金開始，下一步就是逐步放寬言論自由，隨着時代進步，尺度自然會有變改，當然仍有一定底線，絕對不能縱容危害國家安全。一國強大，不怕任何勢力撼動其地位，對於政治犯若能顯示悔意，或可包容從寬處理。只要按部就班，國家就會不斷進步。

香港實行一國兩制是作為垂範台灣的櫥窗，而當一國兩制擴大版輻射全國後，屆時就是由「一國」來垂範全世界，一國兩制之名已可棄，蛻變成完成政治改革的新中國。到時誰仍然一廂情願地以為香港不可取替，誰就是自欺欺人。自改革開放以來，中國國民走到全球各地旅遊，赴外國留學者日增，加上互聯網的出現，見識日高，國家亦明顯進步，若能借一國兩制之長深化政治改革，則可再加快與世界接軌。特區之亂只是大江大河中的小漣漪，不會阻礙國家前進步伐。認清目標，堅定前進，中國強勢發展，將來必成為世界中心。