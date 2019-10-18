功夫茶：暴力私了已成災　妖言惑眾假潔癖

反修例風暴爆發超過四個月，市民只感到社會更加撕裂，烈火暴力持續升級！呢，日前民陣召集人岑子杰喺旺角遇襲受傷，反對派第一時間發聲明譴責事件，並聯想到係「政治恐慌，製造寒蟬效應，要求警方緝兇」喎，岑子杰仲向公眾呼籲唔好私了添，其實咪又係想催谷周日上街人數！

媽啊，功夫茶真係好費解啊，點解反對派一時疾呼「黑警死全家」，甚至「解散警隊」，依家又要求警方全力緝兇，仲叫人唔好私了嘅？喂，好多無辜市民動輒被私了，講句「我係中國人」、保護一面五星旗都會被黑衣暴徒打到豬頭炳咁，點解反對派唔譴責吖？點解唔話暴力危害社會秩序吖？雞食放光蟲，大家心知肚明喇。

仲有噃，家陣暴徒到處打砸搶燒，包括搗亂佢哋「唔順超」嘅商舖、銀行、「黨鐵」，甚至罔顧乘客同員工安全掟汽油彈入站內，拋擲雜物硬物入路軌，簡直招招攞命，點解反對派唔譴責唔割席啊？唔通自己友條命就矜貴，其他市民就賤如地底泥？

講到明就「譖」啦，呢班暴徒手指指，唔使扮代表，都知佢哋係人稱「戴妖」嘅戴耀廷fan屎。嗱，戴妖先以「違法達義」邪論揚名立萬，打開夜香桶蓋，話佢係暴力私了嘅始作俑者，一啲都冇冤枉！呢位披着法律學者羊皮嘅狼，日前又喺毒果報妖言惑眾，假借洋理論胡扯甚麼「政治潔癖」問題，廢噏抗爭者不用將政治道德標準定得太高喎。

妖由人興，呢條渾身是「妖」嘅老妖怪，慌死黑衣人唔夠兇狠，仲鼓吹繼續暴力私了！嘩，真係生草藥，噏得就噏！之前有訟棍就話「坐監令人生更精彩」、「暴力有時或可解決問題」，依家戴妖直情來個「違法達義」升級版，即係暴力私了某程度係可以接受㗎！唔用暴力解決問題，你就係有「政治潔癖」！一言以蔽之，暴力無罪，私了有理！咁嘅歪理都講得出口，唔怪得暴徒個個失去人性，暴力遍地開花，又製造炸彈殺警，又用𠝹刀割頸，香港想唔死都難啦！

嗱，功夫茶假設，有朝一日戴妖唔覺意對一個性感女郎𥄫多兩眼，被人家男友私了──當街打鑊甘或來招落花流水春去也！如果戴妖咁都覺得暴力私了冇問題，功夫茶都覺得佢真誠入戲！

都係西哲盧梭講得啱，每個人都應該一起承擔共同嘅社會責任，保護我哋居住嘅地方，先至可以達致公義嘅境界。同暴力割席，回頭是岸，還香港一個守法有序嘅社會先至係正道啊。阿哥，功夫茶要真寧靜，唔要政治假潔癖！