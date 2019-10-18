神州觀察：集萬惡於一身　百度一落千丈

由李彥宏掌舵的內地搜尋引擎百度接連爆出醜聞之際，美國商業雜誌《財富》中文網發布了《二○一九年最受讚賞的中國公司》排行榜，去年名列第四十八位的百度，今年跌出了榜單。百度禍國殃民的行為，不僅在民間成為眾矢之的，亦令全社會深惡痛絕。

上述調查通過網絡向近三萬八千名中國企業管理人發放問卷，按照管理質量、產品或服務質量、創新能力、長期投資的價值、吸引及保留人才的能力、社會責任等標準打分，結果百度名落孫山，可見在不少中國企業高管心目中，百度一無是處。

百度不受歡迎，其實人人皆知。多年來，百度除了搜索引擎本業仍靠壟斷、吃老本之外，並未見到有何服務社會的產品，民眾想搜的資訊沒有，違法違規有害內容卻一大堆，包括令人家破人亡的涉黑「套路貸」、航拍機走私、報復社會、教人自殺、假藥、假證等平台。

可以說，中國網絡亂象叢生，百度「貢獻」最大，無論教育、旅遊、地產等，只要有百度介入的領域，不是充斥黃賭毒、封建迷信、恐怖暴力等內容，就是虛假廣告滿天飛，不但禍害百姓，自己亦官非纏身，臭名遠揚，有一句年度最佳段子曾形容：「你自己百度一下會死喔？會！」

曾有內地知名網站總裁怒斥百度已成「網絡上最大的黑社會」，實則百度行徑連黑社會都不如。多年來，李彥宏掌舵的百度以黑社會手段極盡吸血之能事：在醫院的身上吸血，在患者的身上吸血，在大小網站從業者的身上吸血，在大小企業的身上吸血，在成千上萬「結石寶寶」的身上吸血，沒有最黑，只有更黑。

事實上，百度旗下產品幾乎沒有一個是乾淨的，可以說都充滿欺詐與陷阱，從當年的魏則西事件，到莆田系競價排名等醜聞，所被揭發騙案，宗宗件件都見證了百度集萬惡於一身的醜陋本色，李彥宏也因此被封為網絡「騙子首領」，甚至內地官媒都推出「百度已死」系列評論，對百度予以嚴詞抨擊，可謂多行不義，千夫所指，萬人唾棄！

必須指出的是，百度害人無數，民憤滔天，換作其他民企，早已身敗名裂，但它卻能肆無忌憚繼續作惡。原因也很簡單，除了其背後有「保護傘」外，百度可以敲詐勒索斂財，自然也可以金元開道，橫掃官場。尤其是，有償發貼刪貼歷來是百度的拿手好戲，自然就是部分地方政府維穩的「網絡打手」。所以，當局無數次約談、通報、譴責百度，不過是愚民把戲而已。

只不過，有關方面可以繼續包庇百度，但當局卻必須正視民心所向，遲早都要懲治百度，以平民憤。「出來混，總是要還的」，而百姓更會用鍵盤向百度說不！