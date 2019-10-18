產評：樓市如食興奮劑　港經濟絕路自製

新一份施政報告的最大爭議，在於香港正處經濟差、樓價高企而低息環境持續的情況下，放寬按揭保險貸款。此舉美其名是助首次置業人士上車，實際上卻向市場發出「托市」訊息，重燃樓市熱火。見到二手樓市交投即時轉趨活躍，封盤反價不絕。問題是，政府向樓市火上添油，令樓價與經濟背道而馳，兩極化的結果是激化泡沫，危及金融體系。一旦樓市崩圍，將令香港墮入萬劫不復之地！

悠悠萬事，民生為大。香港的樓價貴絕全球，住屋問題極為嚴重。政府長年規劃失當，土地公眾諮詢結束逾年，仍未見有實際的措施，只管吹噓堆沙填土的明日願景，繼續蹉跎歲月。結果，過去四個多月的反修例事件，引爆社會怨氣，動盪至今仍無法收拾。

今次施政報告中，所謂的增加土地供應計劃，十畫未有一撇。公屋輪候時間無法縮短，只是在資助房屋供應數字上左搬右調，魚目混珠。

更令社會嘩然的，是放寬了首置按揭保險貸款及壓力測試。要知道，這幾個月香港經濟急速轉壞，政府亦多番預告經濟邁向衰退。企業經營困難，打工仔飯碗不保。偏偏在此時降低首置上車門檻，變相鼓勵市民在高樓價下以高按揭成數入市接貨。要知道，港人置業供樓是人生大事，一旦樓價跟隨經濟崩圍，負資產滿街恐再重現。

本來受到經濟景氣轉差影響，近月二手樓價已現疲態，誰知政府出招托市，樓市頓見熾熱。業主紛紛封盤反價，多區交投大增，如食興奮劑，部分新盤亦預告加價。一心等待樓價調整上車的市民，顯然又要失望而回。

如今旅遊業不景，零售市道疲弱，企業水深火熱，商舖期望業主減租度時艱。可樓市再度轉旺的話，經濟差但樓價貴，後果是企業加快關門大吉，工人失業，供樓族和基層的日子必然難過。

金管局早前下調銀行的逆周期緩衝資本比率，釋放最多三千億元，讓銀行可增加放貸額度。可如今香港所面對的內憂外患並沒有改善，百業蕭條，企業和消費貸款需求疲弱。政府此舉是否等於鼓勵銀行響應「助上車」行動，將可增加的貸款資源押注樓市？如是者，對香港金融體系穩定，是福還是禍？

香港經濟最大的風險是來自地產，偏偏政府「堅離地」，只管「抱薪救火」。結果是「薪不盡，火不滅」，不但無助扭轉管治頹勢，更令問題惡化。被樓市泡沫長期透支的社會和經濟資源，終有一天會消耗殆盡，最終玉石俱焚！