世界視線：麥康奈爾轉口風　彈劾總統勢難擋

美國總統特朗普匆匆從敍利亞北部撤軍，任由庫爾德族武裝面對土耳其軍隊攻擊，令他成為朝野眾矢之的。眾議院以壓倒性多數通過決議，譴責特氏的撤軍決定。另一方面，就在相關決議通過後，特氏與國會參、眾兩院民主黨領袖舒默和佩洛西，在白宮進行了自彈劾調查以來的首次會面，結果不歡而散。佩洛西會後形容特氏看來「非常動搖」，已經「崩潰」，且當面侮辱她是「三流政客」。

特朗普之所以氣急敗壞，當然不是因為共和黨眾議員倒戈那樣簡單。眾議院此前就曾通過決議，譴責特氏對四位民主黨新進女眾議員發表種族言論，形容言論形同將仇視及恐懼新移民和少數族裔的行為合法化，堂堂總統被扣種族主義者帽子，絕無僅有，然而特氏也只是在社交媒體罵人了事。

事實上，眾議院的譴責除了令特朗普面子上過不去，根本不能對他造成實際傷害。人們可以看到，特氏與國會的關係，從來就難以用「和諧」兩字來形容，例如在興建美墨邊境圍牆一事上，參眾兩院曾通過決議駁回總統頒布的國家緊急狀態令，特氏動用否決權駁回，最終國會還是無奈其何。

這次由通烏醜聞引發的彈劾危機卻有點不同。最新消息指民主黨主導的調查取得重大進展，儘管特氏在跟烏克蘭總統澤連斯基的通話中，並無直接談及對烏國的數億美元援助金，但白宮在事前做了大量「準備工作」，其後亦有一系列「跟進措施」，顯示「特澤對話」並非孤立事件。

現時佩洛西的策略是，一方面對特朗普展開彈劾調查，另一方面遲遲不舉行全院正式投票，以便在「紅區」競逐連任的議員毋須表態得罪選民，等到民意出現巨大逆轉時才重錘出擊。參議院方面，過往的分析普遍認為，由於共和黨人有議席優勢，要達到三分之二同意彈劾的門檻幾乎不可能，然而參議院共和黨領袖麥康奈爾最近口風放軟，聲稱希望彈劾聆訊能「速戰速決」，潛台詞似乎是輸少當贏，盡量避免讓彈劾總統成為民主黨在大選中的政治彈藥。