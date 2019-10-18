香港的止暴制亂只靠警察是事倍功半。

令人費解的是，特區政府有這麼多相關的部門，紀律部隊在警察以外也有不少人員，在警察疲於奔命、人手不足之時，為甚麼不調動他們支援呢？政務司司長的職權在於協調各部門，保安局局長則主管各紀律部隊，為甚麼他們一直不出來協調和支援警察的止暴工作呢？消防與救護，乃至市政維修管理、交通管理等都是各自為政，缺乏合作協調與默契。特區政府為甚麼變成這樣不作為、不管理？

另一方面，止暴制亂是香港整個社會的責任，不能全推諉於政府和警隊。止暴制亂是針對非法破壞行為，不涉政治。若以為抱着一定政治理想便可以為非作歹，不是無知腦殘，便是反對法制法治，不相信法律的功能與價值。法律可以修改，卻不是即時便可否定與推翻，不經任何法律的原則與程序。

堅持法治、堅持社會道德，不分政治立場與宗教取向，都只能是反對任何非法的暴力，是全社會的一起反對。

全社會反對暴力，要止暴制亂，便不能坐視警察孤軍作戰而不理，而是要全社會、全民參與。

全民參與是公民權利、公民責任，但並不是替代特區政府與警察的工作，而是輔助和補充。

全民參與是有所限制的，一是不涉及公權力的行使，不能像暴民那樣私了，或截查車輛與途人。二是要保證市民的安全，在當前的暴亂裏已經如黑社會一樣隨意破壞、隨意傷人，市民捍衞法治、公義都有可能被惡意攻擊，保證人身財產安全便是首要。

於是，全民參與的方式，第一是幫政府和警察、消防等通風報信，一見黑衣人聚集便通知警察防範和準備應付，務求扭轉原來暴民通過社交媒體和地圖程式來知悉警察位置的情況，變成警方有預見預知之明，容易制止暴民的破壞行為，也可以提早拘捕。民眾作為警方的耳目，這才是公民社會的真義，公民社會與政府合作而不是對抗，這才可以捍衞法治，保障人民各種權利。暴民的家庭和學校都應大義滅親（實質上是挽救暴民），協助社會制止暴亂。

全民參與在當今的電訊條件下，除了通風報信之外，還可以把暴民的暴行記錄下來，在網上傳播以作警示，也可以用作法庭審訊的佐證。一直以來反政府的媒體只記錄警察的行動而迴避拍攝暴民的舉動，全民參與應全面地拍攝暴民及暴亂的整個過程，糾正部分媒體的偏頗，也好給社會和海外更全面了解事件的變化。止暴制亂應全民參與，不應隔岸觀火，等到火燒眉目才出動。