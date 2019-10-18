從上世紀八十年代中英談判香港前途到香港進入過渡期再到回歸二十二年，香港體制內和社會上都活躍着一股洋奴走狗漢奸勢力，出賣國家和香港利益。從鍾士元到李柱銘、到黎智英、到「叛國禍港四人幫」、到今次暴亂中多次跑到美英「告洋狀」引「夷兵入關」、到遊行暴亂時高舉美英旗、到公開集會「跪求」美國通過「法案」制裁中港、到高唱美國國歌叫嚷「特朗普解放香港」，他們的叛國禍港、危害中華之漢奸行為急切高漲，美英西方反華勢力歡欣鼓舞，對遏華打華更具信心。

這些漢奸走狗的「表忠心」、「很勇敢」，令一些本來還對他們的「奸情」有所「保留」的洋大人打消了疑慮，不好意思負了這班「家奴」，愧對他們的至誠。當然，依照夷人的一貫做法，有需要的時候，會毫不吝惜的拋棄這些走卒奴才，但看到這班「表現突出」、「勞苦功高」的傢伙仍會「依依不捨」的，「能保護的還是要盡力保護」，「先養起來再說」，「以待後用」。當漢奸當到這個份兒，那是可以「聊以自慰」的，不枉為狗為奴一場也。君不見，在老美的大街小巷，英倫的牆角旮旯，不是一直收養了一群這樣的傢伙嗎？當然，在洋奴走狗漢奸序列中的「低端人口」是不可作此想的，他們一定會被無情拋棄也。

香港一向盛產漢奸，有複雜的歷史和現實原因。一百五十年的殖民統治是歷史原因；回歸之後原封不動的保留了英夷打造的各個方面的制度和做法，強化了崇洋媚外、反共仇中、醜化詆毀愛國愛港的社會氛圍是現實原因。為何會有這種「強化」？因為「一國兩制、港人治港、高度自治」的設計，導致了回歸後香港特區基本上成為港英餘孽治港，許多重要領域的管治大權掌握在洋奴漢奸手裏。

與此同時，他們還保護着「逢中必反」的反對派，勾連外國勢力，從制度、人事、選舉、制訂政策到教育、文宣、媒體、意識形態，任何人想當漢奸、任何人想做走狗都能暢行其志，都很「榮耀榮光」，物質和精神皆有獎賞，土壤氣候如此給力，漢奸走狗豈能不成長？