物以類聚，人以群分。持續四個多月的反修例暴亂，導致香港社會嚴重分化，有人同流合污，有人姑息縱容，有人沉默不語，有人拍案而起。資深大狀蔡維邦不滿大律師公會面對暴力保持沉默，憤而辭去該會副主席一職，實屬難能可貴。「舉世皆濁我獨清，眾人皆醉我獨醒」，在如此惡劣的政治氣氛尤其是黑色恐怖之下，持不同政見者隨時遭起底恐嚇，甚至連店舖也被打砸破壞，還有多少人能展現這種勇氣和承擔？

正如蔡大狀指出，過去數月不少年輕人的行為已干犯嚴重刑事罪行，當大量人士拒絕尊重法律，公眾秩序便會快速瓦解，而意見領袖依然為暴徒惡行尋找藉口，大律師公會本應對犯罪者以及為暴徒說話的人表明強烈不認同，但公會中大部分人至今仍保持「可恥的沉默」。

沒錯，沉默即是幫兇，身為法律界人士而不與暴力割席，無異於助紂為虐，不僅可恥，而且可恨。有人更是知法犯法，公然煽動暴力，甚麼「違法達義」、「不守法絕不等同不尊重法律」、「暴力有時候可能是解決問題的方法」等等，如此駭人聽聞的言論統統出自法律界人士之口，簡直匪夷所思。他們到底是不是讀法律的？他們的律師牌又是如何考取的？

有些藍血大狀往往以法律權威自居，開口「法治精神」，閉口「司法獨立」，其實不過是自欺欺人而已，他們眼中從來只有政治，沒有法治，只問立場，不問是非。他們口中的所謂法律，正如橡皮筋一樣，可以隨便操弄、任意扭曲，一時強調法治精神，一時聲稱「違法達義」，根本是自相矛盾，自打嘴巴。也正是因為有法律界人士妖言惑眾，反修例暴亂才會愈演愈烈，暴徒才會愈來愈瘋狂。

蔡維邦不願同流合污，選擇與大律師公會割席，無疑令人讚賞，可惜個人的力量畢竟有限，要改變舉世皆濁的社會，需要更多人覺醒，更多人打破沉默，更多人與暴力割席。