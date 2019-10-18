香港陷入暴力潮，發展停滯，多方面落後競爭對手如新加坡，甚至內地城市如深圳，但在某些層面，依然令外國人另眼相看，可說領導世界。數天前本欄所寫的特區特產漢奸，與其一丘之貉的港獨派最近亦聞名於世，外媒指香港正向全球輸出示威技術，最近西班牙加泰羅尼亞獨派正是向香港示威者學藝。

西班牙法庭日前判處九名加泰獨派領袖九至十三年監禁，引發大規模抗議，堵路並佔據機場，有人揚言受到香港示威者啟發，要倣效「be water」方式進行流動、迅速的抗爭行動，加泰網民亦疾呼「變成新香港」。世界各地分離主義者，通過社交網絡，交流抗爭招數，早前印尼新刑法引來大批學生上街抗爭，他們聲稱向港人學習如何對付催淚彈。英國「反抗滅絕」環保抗爭運動搞手亦表示從香港取經。

香港暴徒廣泛利用討論區、社交網站及通訊程式組織行動，有立法會議員要求引用《緊急法》取締這些平台，之前亦有不少同類意見，可是政府置若罔聞，若不是後知後覺，便是無知覺，如同植物人。六月份反修例示威開始時，本報已經多次提醒特區政府，這是一場顏色革命，可惜冇靈魂政府掉以輕心，星星之火，一發不可收拾，而且把這火棒傳到海外，在各國遍地開花。香港成功「轉型」，由國際金融中心變成國際示威學習中心，相信很快很多外國獨派會訪港觀摩交流，成為另類旅業新客源。

世事有來有往，難保有一天，藏獨、疆獨、蒙獨及台獨亦會照辦煮碗在中國搞事，與港獨「五獨合流」，到時不但港府無力招架，中央亦難以拆解這政治核彈。

病向淺中醫是老生常談，特區政府卻諱疾忌醫，任由毒瘡變毒瘤，示威進化成暴動，以為林鄭月娥會在施政報告出招救亡，結果竟然是救「房」，八百萬元樓借九成，有多少人可受惠？倒不如借錢移民，送走大批反對派吧！