猶記得，國家主席習近平上任前說過一番話令人發聾振聵：「有些吃飽了沒事幹的外國人，對我們的事情指手畫腳。中國一不輸出革命，二不輸出飢餓和貧困，三不去折騰你們，還有甚麼好說的。」時維○九年，已是十年前的事，中國至今不僅沒有輸出革命和貧困，反而帶給外國龐大經濟利益。無人料到，輸出革命的竟然是小小的香港！

西班牙法庭日前重判九名加泰獨派地方領袖，激起當地年輕人怒火，獨派號召「加泰變香港」，暴亂一發不可收拾。於是乎，港人熟悉的一幕在西班牙上演：巴塞隆拿機場遭堵塞，暴徒到處佔路和縱火，警察發射催淚彈、海綿彈驅散，演變成流血衝突，數以萬計的旅客動彈不得。

英國同樣自身難保。激進環保組織「反抗滅絕」本月初開始在全球多個城市發起暴力抗議，示威者堵塞道路、圍堵重要公共設施，倫敦深陷泥沼之中，不得安寧。似曾相識的是，英國警方日前引用《1986年公共秩序法》，宣布倫敦全市禁止相關抗議，違者即捕，至今已拘捕逾一千四百人，被示威者批評為濫暴。當港府頒布禁蒙面法的時候，末代港督肥彭不是說港府瘋狂嗎？現在又如何看待倫敦的做法呢？

這就是西方國家之虛偽，只許自己放火，不許別人點燈。本港警方止暴制亂之克制，放諸全世界，沒有一個西方國家做得到，然而這些偽善政客為了不可告人的政治目的，含血噴人，瘋狂抹黑，左一句濫用暴力，右一句違反人權，唯恐天下不亂。現在好了，剃人頭者人亦剃其頭，報應來得既快且急，被歐美推許為有資格攞諾貝爾和平獎的香港暴徒及其「革命」手法，一一輸出到西方國家，遲早如傳染病般傳染開去，沒有一個地方能夠幸免。

還是新加坡總理李顯龍心水清，直指反修例暴亂的主事者意在羞辱港府和奪權，五大訴求無一可以妥協，為香港感到悲哀。新加坡幾乎是最早對香港發出旅警的國家，該國一直對香港亂局引以為戒，李顯龍深明一旦新加坡走上香港暴亂之路，新加坡就玩完了。從當地媒體無一支持香港暴亂，說明人家成功非僥倖，由國民教育到政治管控都做得非常成功。

一個社會要富裕繁榮，絕對不能沾上政治病，香港偏偏要自毀長城，怎能不叫人感到深深的悲哀。新加坡最羨煞旁人的房屋政策，最初也是學習香港的，如今青出於藍，各方面早已優於香港。當然，新加坡表面上左右逢源，骨子裏還是親美，此所以，一個沒有遊行集會自由和容不下異議聲音的國家，卻沒有被歐美指摘為「暴政」。