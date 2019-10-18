香港黑色暴亂亂足四個多月，壞事做盡、禍人禍己之後，黑衣幫最近還輸出了「革命」陰招，把「塞爆機場」的噩夢輸往西班牙加泰羅尼亞獨立勢力，香港黑招一出，巴塞隆拿機場隨即跪低，「香港SUCK」臭出國際。

加泰羅尼亞獨派日前發起抗爭，逾萬示威者在巴塞的主要幹道、車站攔路，癱瘓交通，以致西班牙最繁榮城市之一的巴塞路路不通，獨派組織其後再抄橋香港，在網上平台號召支持者圍堵機場，結果示威者迅即佔據往機場的道路。當地媒體指，約一萬名支持者在多條往巴塞機場的道路及機場大樓內外封堵，機場公路的車龍長達五公里，大批乘機者及旅客最後只能拖着大箱細篋行路入機場，步行數小時者大有人在。

這一天，巴塞的航空及陸路交通全癱瘓！當地媒體及示威者都指這是取經「香港式抗爭法」，香港黑暴分子見之或心喜，卻不知他們已成全球航空界的敵人，也是全世界機場管理機構及旅客最討厭的人與事。這次香港陰招走出家門，本地黑暴分子或以為夠威有面子，卻不知歐洲人感同身受了香港式橫蠻抗爭的禍害後，對香港黑衣幫的訴求與目的只會心生厭惡，或怒而遠之，或氣而撲之。

這一下，歐洲人近距離目睹及體驗了香港式抗爭之惡，別人必須贊成其抗爭，否則路難行、日子難熬。一言不合便拳頭相向，一政不滿便塞你機場、堵你道路，隨後是砸你商舖、毀你飯碗。

加獨運動瞄準香港經驗，或因過去四個多月的香港畫面太有吸引力。可是，加獨分子的算盤打錯了，港警克制，所以黑暴陰招可以輕易癱瘓香港。同一套陰招搬到西班牙後，巴塞警方與機場管理當局十分強硬，制服人員與示威者肢體衝突又狠又快，警員出動的武器包括警棍、海綿彈，甚至機場範圍內也施放催淚彈，加獨分子連洋洋得意的時間都沒有便敗走。