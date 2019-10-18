善戰者要懂得觀形勢，有時攻容易，有時守容易，當防守比進攻困難，敵來攻我，便不一定要全軍固守，大可分兵一路，直取對方都城。彼方權衡輕重，便可能同意兩下罷兵，這就叫不守而守。

事實上，近年社會風潮流行「打大佬」，反對派易為，執政者難當，誰在台上，誰就容易受靶。綜觀全球，不少地區都有這等現象，當政者想坐穩江山，便得早為之計。

香港回歸祖國後，就成了一個「難守」的城市，反中亂港勢力層層進逼，京港政府節節敗退，獅子山下幾乎成了無法管治的地區。歷任特首上任初期都擁有高民望，但在外國勢力加反對派傳媒合力圍攻下，每一個離開時都是焦頭爛額，有些是因管治能力不濟，有些卻是給人刻意「唱衰」的。

即使特區不停更換領導班子也沒用，外國勢力照樣可以興風作浪，如果神州大地逐漸對外開放，反對力量很可能也會步步進逼，想保政權穩定，只能以戰止戰。這可能是一場為期數十年的鬥爭，不少工作須得由今天做起。

外力容易在香港煽動反對風潮，我們一樣可以在美、英等地鼓動反建制力量，現在正逢天運加持，你大可乘勢為之。俄羅斯總統普京是知機者，由精英主導的美國政權連同多國盟友長期逼迫莫斯科，傳聞普京就是懂得反守為攻，也在美國煽動起反建制浪潮，使傳統精英陣營潰敗。美國人選了個像瘋子般的特朗普當總統，他上台之後自行拆毀長城，反俄聯盟便逐漸出現裂痕。

美國的德州、加州，英國的蘇格蘭，他們都曾有要求獨立的聲音。北京大可以花錢、花時間，在當地蓄積反建制的輿論力量。弄好了便將武器蓄而不發，然後警告美、英，如果你們要把香港弄得不安寧，我同樣有能力讓貴國過不上安樂日子，不想兩敗俱傷的話，我們一起收手如何？