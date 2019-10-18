百業蕭條、社會撕裂、暴力升級、民心虛怯下立法會復會，林鄭月娥曾稱有決心進入立法會宣讀施政報告，喺大批保安護駕下，佢果然「順利」進入，可是宣讀未夠六十秒，會議已叫停，二十五分鐘後復會，泛民變本加厲，又站立叫囂又用擴音器及投影機，不斷騷擾會議，終於要休會，林鄭及一眾高官敗走！

林鄭周三創下歷史，成為首位特首無法讀畢施政報告！而周四的「立法會行政長官答問大會」，甫一開始泛民又係大肆叫囂，個個恍如打了雞血，一邊辱罵林鄭，一邊叫囂「五大訴求，缺一不可」，之後不少泛民議員被逐，會議暫停！復會後林鄭一開口表示樂意回應議員就施政報告提出嘅問題，即被泛民議員大聲叫喊打斷，而立法會主席梁君彥迹近哀求：請各位議員保持安靜聽行政長官……之後建制與泛民議員又爭拗誹謗問題，梁君彥根本無力招架，議會又暫停！

唉！一個嚴肅的立法會，變成暴力叫囂嘅鬥獸場，不止是「垃圾會」，更似亂葬崗！更好笑嘅係，立法會也變成了「恐怖組織基地」。立法會一度發出黃色警示，所有出入大樓嘅人都要接受安檢，就連一眾司局長都唔例外，大家話搞唔搞笑？

立法會養了一大班「代議士」，但市民鮮有聽到佢哋在議事，只係廢噏無謂，叫囂鬧事，每屆用好幾億元人工養一大堆喪屍，你話納稅人嘅錢花得冤唔冤枉？一個立法會但見斯文掃地，泛民議員叫囂起嚟更勝蠻荒時代嘅非洲食人族。

事實上，立法會的多數議員，予吾人的感覺就是既反智又兒戲，長年累月爭辯一些無謂議題，結果議會內耗空轉二十幾年，令香港自回歸以來，不但失去以前嘅優勢，而且經濟民生一蹶不振，至於創新科技，更大幅落後新加坡！

毛澤東說過，我們一定要學會通過辯論的方法、說理的方法，來克服各種錯誤思想。然而，在香港的立法會，我們聽到的，是更多困獸嘅叫吼！