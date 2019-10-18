內地的公安現役部隊改革邁出重大步伐。最近，公安部集中任命了一批官員，如原公安部邊防管理局局長陳定武，出任中國人民公安大學黨委書記；原公安部警衞局政委李憲法，出任新組建的公安部特勤局政委；原公安部邊防局政委牟玉昌，調任新成立的中國人民警察大學黨委書記；原武警部隊學院院長馬金旗，出任警察大學校長，均明確為副部長級幹部。

這當中有多項轉變。幾人之前都是武警少將，身份屬於現役軍人，級別為正軍級。如今，脫下了綠色的武警服裝，換上了藍色的公安民警服裝，身份變為公務員，由正軍級將領改任副部級官員，從武官轉為文官。

公安現役部隊原本是內地強力部隊體系中很特殊的一支力量，包括公安部消防局、邊防局、警衞局三個單位，各省、市、縣設立相應分支機構。他們雖然歸公安部領導，卻不同普通警察，身着武警服裝，完全按武警待遇，屬於現役軍人。

在二○一八年的黨政機構改革中，武警是動手術最大的單位之一。按照「軍是軍、警是警、民是民」的原則，武警主幹的內衞部隊，擺脫國務院領導，成為中央軍委集中統率的武裝力量，強化軍事屬性。武警水電部隊轉型為國資委直屬的央企，黃金部隊劃歸自然資源部，開展地質勘探調查。

而三支現役部隊也完全分家，都改為公務員，消防部隊劃歸應急管理部，成為擁有獨立服裝、銜級的專業救援隊伍。邊防局併入新組建的國家移民管理局。警衞局改組為特勤局，也脫離武警，成為普通公安警察。這次改革之後，公安部警衞局與中央警衞局兩個警衞局並存的局面結束，原本二者分別稱公安部八局、九局，前者負責各級黨政機構安保，後者負責黨和國家高級領導人安保。如今冠以「警衞」之名的只專屬中央警衞局。

機構改革，最難的是幹部安置，尤其是高級幹部安置。因此，近期多名武警少將轉型副部級高官，堪稱是武警及公安現役部隊改革的收官之舉。從安置情況看，原本的正軍級將領對應轉崗為副部級幹部，而原公安部警衞局、消防局、邊防局的副軍級將領，則轉崗為正局級幹部，但納入中央管理。這意味着公安部特勤局享受的是類似「副部級國家局」的待遇，如國家能源局、國家信訪局那樣。

兩所大學的設置同樣值得注意。中國人民公安大學是公安部直屬的最高學府；而中國人民警察大學原名武警部隊學院，是專門為消防、警衞、邊防三大現役部隊培養幹部的學府，也是正軍級單位，改革之後也一併「軍轉民」，負責培訓邊防、維和、特勤人才，剝離消防專業。

此前，內地只有清華、北大等三十一所重點大學的黨委書記、校長為副部級，今次公安大學、警察大學的領導也高配為副部級，凸顯了對「刀把子」的重視。對比之下，中國政法大學、西南政法大學等老牌政法院校，都只是局級規格。但究竟這是過渡時期的臨時舉措，還是長期標配，尚需進一步觀察。