功夫茶：人權法株連無辜　反制漢奸及三代

係人都知美國經常恃惡行兇，有佢講冇你講，自恃兵器精良，鍾意打邊個就打邊個，吹佢唔脹。呢，美國國會眾議院日前通過《香港人權與民主法案》，接下來交參議院表決，通過機會高唱入雲。

中國外交部循例第一時間譴責，指有關條例係「顛倒黑白、助紂為虐」。各位街坊，呢條人權法表面就話支持香港建立真正民主選舉、保障言論自由，呢啲其實都係面撞面、好面善嘅廢噏，魔鬼就在細節裏，其中第四及第五節先至係辣招，目的就係要通過每年審查，挾持香港嘅特殊地位以牽制中國，嗱，情況就如當年中國入世之前，每年都要花精力去糾纏「最惠國待遇」，呢劑先至最觸動中國神經。

簡而言之，人權法允許美國扮大袋，隨口噏都可以當秘笈，一祭出人權法呢把利劍，則美國就係上帝，可以對佢認為侵害香港自治、法治和港人自由嘅人士，予以凍結資產和禁止入境嘅懲罰，即類似制裁措施。

細心一想，就知呢條人權法係一條加諸中港嘅真正惡法，當特朗普一簽字正式成為法律時，阿哥，美國呢隻惡鷹唔單止可以亂咁啄，隨時制裁中港官員，甚至連香港警察都遭殃！香港警察唔係手瓜起𦟌，食嘢唔使畀錢喎，佢哋都係紀律部隊，執行上頭指示啫，因為執法備受株連，敢問天理何在？開講都有話，禍不及妻兒，一人做事一人當，美國佬又話自己係民主國家，冇高度又扮有風度，實質係搞雙重標準，功夫茶用個照妖鏡一照，美國佬民乜春主？一樣係光頭佬擔遮──無法無天啊！

嗱，北京政府當然可以如官媒所講，好似同美國打貿易戰咁，推出調高關稅、限貿，甚至制裁相關美國國會議員等措施；之不過，礙於人民幣喺全球流通程度遠不如美元，制裁美國議員嘅效用或許相當有限，但係唔好忘記，中國不久前舉行建國七十周年大閱兵，習近平霸氣宣稱：沒有任何力量能撼動中國的地位！講真，毛澤東當年一窮二白，甚且當美帝係紙老虎，今日美國一條人權法，有乜理由係一條萬應靈符？

中國再唔反制，畀啲顏色老美睇吓，其他歐洲強國如德、法好易有樣學樣咋，總之醒獅唔發威好易畀人當病貓！中國「一帶一路」咁多盟友，朋友遍天下，一於拉攏佢哋來個終極大反擊！仲有啊！對香港嘅漢奸走狗三代，一樣可以實施反制報復，好似禁止呢班死躝癱及其子孫返內地、做生意，打斷佢哋米路，睇佢哋仲點牙斬斬！

喂，千祈唔能夠學似魯迅話齋，外寇來了，暫一震動，終於請佢做主子，在他的刀斧下修補老例。哼，人若犯我，我必犯人，就係咁簡單！