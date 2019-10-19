神州觀察：高空墮物頻釀禍　城市炸彈爆不停

內地近期屢現高空墮物事件，每每造成致人死傷及財產損失，當中有因建築物老化導致物件脫落砸下，亦有缺德之人罔顧他人安危，隨手高空擲物釀禍，凡此種種歸結起來，其實都與人為因素有着莫大關係，如何加強防範，盡量減少意外發生，值得當局深思。

廣西來賓市一名十一歲男孩日前與同學在住所樓下打籃球時，遭高空跌落的磚頭砸中頭部，並被砸出一個洞，幸經送院搶救後暫無生命危險，惟對尋找肇事者茫無頭緒。而在重慶渝北區，日前亦有停泊在路邊的私家車遭高空掉下的鮮魚砸碎擋風玻璃，警方事後雖逐層走訪涉事樓宇，卻無人主動認責，令車主慨嘆索償無門。

眾所周知，高空擲物是法律明令禁止的行為，遺憾的是，此類現象總不停上演，一些人的質素及相關責任單位、監管部門的安全意識更叫人不敢恭維。譬如貴州貴陽的那位母親，面對二十三歲的兒子強拆升降機內指紋鎖並從高處拋下，卻仍極力袒護，拒不認錯；山西太原某商場發生女途人被墮物砸死後不久，再有玻璃從高處墮下，幸無釀成傷亡；而深圳早前發生墜窗砸死男童悲劇後，很快再有女童被砸中頭，各地相關事故更接二連三出現，孰令致之？

按照內地現行的《侵權責任法》規定，從建築物中拋擲物品或從建築物上墜落的物品造成他人損害，難以確定具體侵權人的，除能自證清白，需由可能實施加害行為的所有建築物使用者提供補償，即所謂的「連坐處罰」，初衷是為保障弱者權益，從而達致社會正義及和諧安定。河南鄭州某小區早前有幼童遭從天而降的牛奶瓶砸傷，在找不到責任人的情況下，受害人家屬便將涉事整棟樓的業主告上法庭。

饒是如此，在具體執行層面仍存在不少困難。譬如當年發生在重慶的「全國高空擲物第一案」，受害人被砸至八級傷殘而向所有涉事業主興訟索償，惟至今只拿到半數住戶賠償款，想全數追討幾無可能。由此更引來「連坐處罰」不公平之爭，及普遍陷入將高空擲物當作一般民事責任處理之誤區，從而導致一些執法部門出現消極應付或行政不作為現象；江蘇南京日前有裝修工人不慎將玻璃窗推跌落街，警方只是規勸提醒了事。

至於高空擲物中普遍存在的缺乏監察設施、找不到責任人問題，其實亦經不起深究，畢竟民眾「頭頂上的安全」比甚麼都重要，何況政府是收了納稅人的錢的，為民解憂責無旁貸。更叫人不解的是，當局又是搞「天網工程」，又是「雪亮工程」，大數據、人臉識別系統可輕鬆實現全民監控，唯獨對民生安全問題沒轍，誰會相信？