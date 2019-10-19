世界視線：脫歐協議露曙光　英國頹勢無力挽

距離英國脫歐「死線」不足兩星期之際，英國首相約翰遜周四宣布跟歐盟達成新的脫歐協議。歐盟各國領袖在歐盟峰會上亦一致支持該協議，預計獲得英國以外二十七個成員國支持，並非難事。如今最大的問題是，有關協議能否闖過英國國會的一關？保守黨的盟友北愛民主統一黨（DUP）已表明，仍然對協議文本存在疑慮，並聲明不會支持協議草案。最大反對黨工黨的黨魁郝爾彬更狠批新協議比前首相文翠珊的版本更差，理應被議員否決。約翰遜能否順利爭取國會過半數支持，仍然充滿懸念。

然而，即使約翰遜能成功帶領英國在有協議下脫歐，他個人或可向支持者交代，首相位子能坐穩一點，但英國從此陷入分崩離析的道路，國運衰落卻是無可挽回。新版脫歐協議在北愛爾蘭問題上「中間落墨」，容許北愛留在英國關稅區內的同時，實際上沿用歐盟關稅區和單一市場規則，以避免北愛和愛爾蘭之間出現「硬邊界」，問題是北愛的民意本來就是以留歐為主，這在一六年的脫歐公投中已充分顯示。

根據相關法例規定，北愛跟愛爾蘭可以在未來五至十年再次舉行公投，以決定是否脫離聯合王國。北愛一旦「脫英」，或者獨立成一個國家，或者重新跟愛爾蘭統一，從而重返歐盟的大家庭。北愛「脫英」一旦成為事實，原本在一六年公投中選擇留歐的蘇格蘭，勢必成為倒下來的第二面骨牌。有人預測脫歐將成為壓垮英國的最後一根稻草，大不列顛將淪為「小英格蘭」，雖不中亦不遠矣。

常言道：大樹底下好乘涼，不管是工作機會或市場規模，區區英國都難與整個歐盟相提並論，而對於擴張版圖不遺餘力的歐盟來說，連塞爾維亞、科索沃等貧窮落後的國家也無任歡迎，甚至連宗教、政治制度南轅北轍的土耳其，也一度想收歸旗下，接納北愛和蘇格蘭也就順理成章。在中、美、俄主導的「新三國時代」，歐盟積極擴充實力，務求成為「第四力量」之際，英國卻反其道而行，自取其敗，愚不可及。