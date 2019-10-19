正論：香江失救兩制沉　按部開放一國升

要來始終要來。在中美角力的大氣候和漢奸亂港的小氣候結合下，香港無可避免地刮起了回歸以來最猛烈最血腥的政治風暴，百年基業幾近一鋪清袋。昨日港府公布最新失業率，表面上仍維持百分之二點九，實際上暗潮洶湧，多個行業的失業率火箭飆升，高官形容未來要過上一段「緊日子」。怕只怕，香港這個奄奄一息的垂死病人不堪一擊，連緊日子都捱不過，很快就會一命嗚呼。

數字最能說明問題。統計處公布，七至九月消費及旅遊相關行業，即零售、住宿及膳食服務業合計的失業率進一步上升至百分之四點九，為兩年多以來的最高水平；當中餐飲服務活動業的失業率大幅上升至百分之六，創六年新高。由此可見，整體失業率雖然「幸保不升」，但同六至八月相比，上述行業的失業率顯著急增，年尾勢必更加難捱。

商經局局長邱騰華不諱言，現在是香港十年來經濟最差的時期，市民要有心理準備過一段「緊日子」。其實邱局長還是過分樂觀，在中美貿易戰的陰霾下，加上港府止暴制亂無期，本港由零售到旅遊、由貿易到金融皆跌跌不休，香港證監會前主席梁定邦甚至預言，明年的全球金融中心排名，香港將跌出三甲。由此可見，緊日子之後還有苦日子，苦日子之後是更苦更緊的日子，不見天日，沒有盡頭。

屋漏偏逢連夜雨。本港上月提交破產呈請的宗數按年急增逾三成半，公司提交強制清盤呈請按年增加兩成半，發出破產令的數目亦按年上升超過百分之四，反映資不抵債的情況急劇惡化。林鄭政府猶放寬首置按揭上限，令淡靜的樓市再度熱火朝天，一旦經濟下行加劇，負資產急增，失業斷供潮暴現，樓市崩圍，別說破產潮重回金融海嘯時期，整個香港亦肯定萬劫不復。

香港瀕臨斷氣邊緣，呼吸聲愈來愈急促沉重，廢官只知坐以待斃，至今沒有任何應對措施，「攬炒」勢必一語成讖。事實證明，香港根本沒有管治人才，七百萬人只能眼睜睜看着特區遭巨浪沒頂。新加坡總理李顯龍形容香港當前情況令人悲哀，可謂一語中的。人們不禁要問，連新加坡都看得見的問題，港府彷彿視若無睹，部分港人猶瞎起哄，反對派繼續唯恐天下不亂，未來多場選舉勢必成為他們奪權最後的瘋狂，香港還有希望嗎？

說來唏噓，香港有些人硬是自恃「一國兩制」的獨特性而恃寵生驕，以為國際金融中心的地位無可取替，殊不知時間巨輪滾滾向前，九七年香港佔全國GDP近兩成，現在佔不足百分之三，足以說明一切。外資之所以仍視香港為進入內地的跳板，無非覷準香港有較健全的法制而已。但鄧小平能夠為香港設計出「一國兩制」，現在的領導人又怎麼不可以將「一國兩制」推而廣之，擴及全國呢？正如昨日正論指出，香港與其強行插喉吊命，不如乾脆拔喉，置之死地而後生。香港「一國兩制」因應九七回歸而生，亦因應港人不爭氣而死，早已失去垂範台灣的意義。中港命運乾坤大挪移，一國升，兩制沉，新中國「一國兩制擴大進步版」是時候應運而生了！

必須指出，中美貿易談判最近達成第一階段協議，中國開放金融業是其中一項條件，橫豎躲不開避不過，與其由別人打開大門，不如由自己打開大門。所謂「一國兩制擴大進步版」，開放金融和資金是第一步，中央在這方面顯得自信十足，認為金融開放後，制度也能在實踐中完善，此前已有出台措施走開放金融之路。這方面深滬早已成為先行者，尤其是中央早前再將深圳定位為「先行示範區」，銳意發展成國際金融及創科中心，一旦時機成熟，取香港而代之何足為奇。

然而，過去歷史屢屢說明，過快過急的金融改革往往要了一個國家的命，前蘇聯的「五百日計劃」導致國家解體就是深刻例子。為了在資金開放與國家安全之間取得平衡，中央不妨為外匯戶口設一些年齡或資產限制。稅務方面也不妨進行深化改革，香港之所以被選為全球最自由經濟體，低稅制是關鍵，中央大可在個別城市實行試驗，例如全國十多個自貿區，日後再複製更多香港，誰曰不宜。

當然，金融和資金開放後，其他範疇也要按部就班一環扣一環地發展，取一國兩制之長，捨一國兩制之短，提升其他內地城市的條件，讓香港獨特性減低。教育是國之根本，打好教育根基，中國未來就有了保證。近年內地大學水平突飛猛進，國際排名佔據全球前列位置，但至今仍有不少人戴上有色眼鏡，當年香港推行國民教育無功而還的原因正在於此。既然中央一再強調道路自信、理論自信、制度自信、文化自信，那麼，國家是否可以放膽改良教科書，內容開放一些，與普世價值接軌一些？這並不是說要引入西方異端邪說，而是要以理服人，令人心悅誠服。

教育改革得好，開放言論自由也不再成為禁忌。現在內地最為人詬病的是網禁嚴厲，所有新聞都以官媒為準，每有天災人禍發生往往「白事當紅事」報道，無法令國人以至外國信服，不少人寧願「翻牆」看外國新聞。香港年輕人自詡能夠暢通無阻上網，視之為高人一等，中港矛盾由是而生，既然共產黨是罵不倒的，人民眼睛也是雪亮的，當局何妨稍稍開放網絡訊息，提供更豐富資訊？只要國家足夠強大、足夠優越、足夠自信、實事求是，不用禁這禁那，國人也會懂得分辨。同樣地，外國經常拿中國人權說事，政治犯成為國家大忌，其實只要這些人有真誠悔意，國家大可合理減刑，從寬處理，讓全世界看到中國法理情兼備，真正依法治國。

倉廩實而知禮節，衣食足而知榮辱。教育、法制不斷進步，國民質素也要隨之提升，這方面日本有可堪借鏡之處。面對西方堅船利炮的衝擊，日本走上明治維新之路，為國民質素奠下基石。時至今日，日本人仍然是守規矩、有禮貌和整潔文明的代名詞，與中國遊客財大氣粗、動輒插隊吵鬧不可同日而語。這說明公民教育的重要，中國要改善大國形象，必須從提升國民質素入手。至於掃黑除惡、揪出黑惡勢力保護傘、全力打擊假冒偽劣，確保國民有安全食品、藥品、奶粉和疫苗，實現幸福感，更是重中之重。

可以說，「一國兩制擴大進步版」是突破思維，也是迎接一帶一路和大灣區的事先鋪墊。屆時由一國來垂範全世界，一國兩制之名已可捨棄，蛻變成完成政治改革的新中國。香港的歷史任務已在九七年完成，香港創造的經濟傳奇亦被廿二年的風雨洗刷得黯然無光。如今，東方紅，一國升，世界熱切期盼的是一國騰飛和偉大民族復興，明日中國夢，還看今朝！