近期，香港反修例的示威和暴亂主力為學生，相信佔了半數以上，包括大學生和中學生。

大學生主要來自政府資助的公立大學，例如中文大學，早一段時間被捕的大學生已達三十多人，連同最近被捕的，人數會更多。大學生屬成年人，學生會組織也是獨立於大學管理以外，大學當局無法干預。但是，為甚麼這麼多的大學生會參與暴亂呢？暴亂是非法，也是破壞與傷人，暴民攻擊警察和不同意見的市民時，顯露出來的兇狠惡毒，實在令人難以想像他們部分是大學生。

大學管不了學生的政治活動，但他們在社會裏犯法破壞與傷人，警察要依法執法拘捕上法庭經審訊判刑，明確定罪的便是有罪之身，是反社會的罪，不能用一己宣傳的政治來推卸責任。

大學當局面對這些被判刑的大學生，應該怎樣處理呢？盲目庇護和支持他們，不作任何依校規的處理？若這樣做，大學當局也便甘心與大學生暴徒一起對抗社會，認同反社會行為，把大學變成反社會的非法堡壘。面對不參與暴亂、反對暴亂的其他大學生，大學當局又怎樣交代呢？再深一層來說，為甚麼大學變成眾多大學生暴徒的培育場所，其中有甚麼錯誤的制度與措施因素呢？

至於中學生之參與暴亂，除了市面傳說的收錢打工外，他們大多數是由學長及教師鼓勵、引導和帶領，不可能是心智未開、社會關係薄弱的中學生，包括初中生所能主動參與，並成為暴亂的一個主力。

這些中學生之所以參與暴亂，參與破壞與傷人，應該不是他們的本意，而是被誤導和利用。關鍵是他們的教師，既不在學校勸阻，甚至不是自己參與暴亂，便是帶領學生參與，從旁監督。而在教師的背後，相信還會有校長和學校管理層的支持和鼓勵。假若單只把在暴亂中被捕的教師、學生排查，應該可以看到他們集中的情況。與此同時，在教師及學校方面，亦可以看到他們與教協的關係。

特區政府與社會要解決當前暴亂，當然要對付暴民集中的來源，大學與中學便是對付的重點。在現有的法律體制底下，一是警察是有足夠的公權力在大學和中學追查漏網暴民，大學和中學校方不可能阻擋。二是大學與中學校方亦同時面對着現行法律制度的管治，政府可以通過校董會、教育局及其他機制，促使它對校內政治活動和暴民破壞行為嚴加處理，不能視而不見或實質支持。有法必依，大學與中學亦應如此。

事實上，林鄭月娥好應該督促各大學校長、辦學的宗教團體守法。