四個多月以來，香港反修例風波暴亂未見平息。日前，特首林鄭月娥發表了新年度施政報告，開首便說：這場風波暴亂「範圍影響愈來愈廣泛」，「發生超過四百場示威、遊行和集會」，「演變成暴力抗爭，導致逾一千一百人受傷，超過二千二百人被捕」；暴徒並以「起底」、「私了」對待持不同意見人士，令香港陷入混亂和恐慌，「市民生活受到嚴重打擊，各行各業對香港前景擔憂」。

林鄭也知道暴亂令香港市道蕭條，失業率上升；知道這場暴亂目的是為了摧毀「一國兩制」，推動「港獨」，「危害國家主權、安全和發展利益」。她在施政報告中，也指出了這些問題的嚴重性，知道解決它們的首要前提，未來施政和施政報告中列出的那麼多經濟、民生和發展大計要能落實的首要前提，是要盡可能短的限定時間內「止暴制亂」，是要宣布拿出具體的平息暴亂辦法。

然而，林鄭的施政報告中既沒有這方面的時間表、路線圖，也沒有相應辦法。人們不禁要問，沒有這些，暴亂不平，未來一年林鄭能夠施甚麼政？何況過往大家知道，沒有暴亂之時，林鄭的施政已經半廢半癱瘓，如今暴亂毀城正酣，香江府衙威信蕩然無存，林鄭施政報告豈非更加屁用不管？四個多月面對暴亂，林鄭管用的事情一件不做，不管用的事情煞有介事、整色整水做了一堆，甚至縱寇容暴。

自己事，自己知，這大概就是林鄭在施政報告中隻字不談應該怎麼「止暴制亂」的原因；她談不出，也不想談，抑或對風波暴亂另有不可告人的想法？別看她對這場暴亂說了那麼多「壞處」，好像「絕不能容忍」的樣子，然而做起事來，則另有「講究」，這就是過去四個多月暴亂愈演愈烈的原因，也是未來一年暴亂很可能不息的原因，香港有更大的禍亂發生也說不定也。

四個多月以來，林鄭在錯誤的道路上愈走愈遠，今份施政報告全無對「止暴制亂」的時間表、路線圖和具體辦法，可見她還會這樣走下去，她綏靖縱容反中亂港還會繼續下去，真正是「林鄭施政，港難未已」也。