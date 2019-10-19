種瓜得瓜，種豆得豆，有甚麼教育就有甚麼學生。香港社會不斷沉淪，許多學生誤入歧途甚至淪為暴徒，就是因為教育出了問題，尤其通識教育不倫不類，更是害人不淺，因此要求改革或取消通識科的呼聲日益高漲。然而諷刺的是，教協日前公布一項調查結果，聲稱絕大多數受訪教師擔心通識科發展受到政治干擾，同意維持通識科必修必考，以及維持現時通識科不設建議教科書的安排。

其實大家都知道，教協早就淪為反對派大本營，通識科教師大多是其同道中人，這種所謂的內部調查毫無公信力可言，根本不值一哂。教協為何堅持通識科必修必考？為何堅持不設建議教科書？答案很簡單，他們一直利用通識科向學生進行政治洗腦，當然不想取消，不想設教科書。來說是非者，就是是非人，他們擔心通識科發展受到政治干擾，正是典型的賊喊捉賊，實際上通識科早成為教協乃至反對派的政治工具。

歸根究柢，通識科弄巧成拙，中史科被邊緣化，國民教育半途而廢，整個教育政策荒腔走板，正是香港人心遲遲未能回歸的主要原因。教協不斷散布政治歪理，加上反中亂港傳媒長期荼毒，導致許多年輕人思維錯亂，習非成是，毫無國家民族觀念，直把外國當祖國。世界上大概只有香港年輕人才會如此荒謬，整天舉着外國旗招搖過市。對此，港府必須負起相當大的責任。明知通識科問題多多，為何教育局一直不肯改革？明知部分教師道德操守有問題，甚至公然詛咒「黑警死全家」，為何教育局只是譴責了事，放任不良教師繼續誤人子弟？

胡適說：「你種穀子，便有人充飢；你種樹，便有人砍柴，便有人乘涼；你拆爛污，便有人遭瘟；你放野火，便有人燒死。你種瓜便得瓜，種豆便得豆，種荊棘便得荊棘。少年的朋友們，你愛種甚麼？你能種甚麼？」很明顯，香港教育只能種出荊棘。