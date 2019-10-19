回歸二十二年，香港一年衰過一年，除了政府無能，三權崩壞亦是其中一個主因，就以立法會為例，香港一幫泛民議員，長期嚷着反中亂港的口號，不斷尋找藉口借題發揮，利用社會危機賺取政治本錢，遠自八九年的六四事件，三十年來都不放過，可能日子久遠，作用不大，他們便發掘題材，而政府往往自動配合，送上門給他們「抽水」。例如二十三條立法及國教事件，董梁兩位特首都在最差時機推行惹爭議的政策，而林鄭月娥亦示範了如何青出於藍，巾幗勝鬚眉。泛民主派和毒果日報一唱一和，無風則起浪，風急便煽風點火，趁你病攞你命。

泛民主派當中很多是港英餘孽，有其不可告人政治任務，部分窮光蛋政客需要靠議員身份維生。泛民幕後金主黎智英，秘捐四千萬元，李卓人及長毛都可以甩身，司法大開方便之門。這幫泛民議員有破壞無建設，在立會票數不夠多，便想到用拉布拖垮議會，多項民生撥款都積壓，共達七百多億元工程項目未能展開，令建築界手停口停。監察政府是議員的天職，但日前林鄭在立法會為施政報告開答問大會，大好機會讓泛民當面質詢林鄭，他們又是搗亂被逐。這是市民選你出來的目的嗎？結果林鄭只答了三條問題，都是建制派主導，自然輕輕帶過，又讓她過關。口說羞辱林鄭，其實最應該感到羞恥是泛民主派，看完這一幕依然繼續支持泛民的，不是眼盲而是心盲。

老的泛民主派逐漸退出，新人接班，為求盡快上位，言行更加激進，對於暴力示威，不但沒有譴責，甚至強調不割席，推波助瀾，把問題推在警方身上，很多次衝突現場都見到泛民身影，阻撓警方執行清場。有議員在現場加持，暴徒膽子壯大了，衝得更狠，警方鎮壓力道更大，兩陣浴血當場，漁人得利，讓政客吃飽人血饅頭，多謝也不用說，天下竟然有這等便宜的事。