過去的周日全港多區又爆發血腥暴亂，到處烽煙四起，將軍澳一個商場又遭暴徒打砸破壞，便衣及防暴警員即場制服多名蒙面暴徒。最令人震驚的是，揭開其中一人的口罩後，駭然發現竟是將軍澳醫院的醫生！

不問可知，熱衷於靜坐的「良心醫護」，又在醫院發起同類行動聲援被捕醫生，控訴警方胡亂拘捕、濫用暴力云云。這就好笑了，一個蒙了面在暴亂現場被即時制服的人，斷到正一正，竟然都可以賴警方濫捕，竟然有同業不分青紅皂白聲援一番，到底聲援甚麼？聲援破壞店舖有理？聲援暴徒挑釁警方無罪？還是醫生高人一等，犯了法也有特權？

這就難怪，被暴徒割頸險死的警員，其家屬質疑警員沒有得到妥善照顧。一來，傷口的縫合看似粗糙，雖然後來醫院澄清屬正常；二來，公院醫護向來是暴亂有力的支持者和參與者，過去已多次在公院進行針對警方執法的集會，個個扮成「爆眼女」的模樣，有既定政治立場。

連內地官媒都忍不住開腔批評，醫管局對於有醫生被捕不但沒有譴責暴力行為，反而第一時間慰問，有姑息包庇暴力之嫌。誠哉斯言！香港之所以暴力氾濫成災，正正是香港太多人縱容之故，個個只問立場不問是非，黑白顛倒真假不分，令社會沉淪不止。尤其是醫生，病人性命繫於其手，如果帶着偏激政治思想走進手術室，誰能相信他們會不偏不倚將病人利益置於政治立場之上？

在一連串的醫護抗爭事件中，醫管局一直扮演默許縱容的角色，任由大批醫護人員霸佔醫院地方從事政治活動，跟推波助瀾無異。醫院是救死扶傷的地方，要搞政治就請走出醫院，人們的觀感是醫管局刻意抬槓，與港府和中央止暴制亂的宗旨唱反調，而且大批醫護人員隔三差五就靜坐，亦很難不令人質疑他們所謂人手不足是否真有其事。相反，他們似是人手過剩更多於人手不足。

說到底，香港之所以止暴制亂無期，最大的問題還在於政府內部四分五裂，像醫管局這種陽奉陰違的部門比比皆是。十八萬公務員隊伍之中，只有三萬警員苦苦支撐，其他部門不是冷眼旁觀就是互相拆台，止暴制亂怎麼可能不事倍功半？

有識之士早就指出，不能單靠警方孤軍作戰，港府應組成聯合行動小組，由各部門抽調人手配合警方執法。消防員可以同警方一起出動救火，食環署可以在警方保護下清理連儂牆，海關、入境處等可協助警方處理後勤文書工作。而港府更應成立特別法庭，專門審理被捕人士。類似做法英國過去也有實施，港府為何不實行拿來主義？