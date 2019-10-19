泛民議員在立法會大聲疾呼：我們是監察政府的，並不是為政府開脫。然而，市民所看到的、所感受到的、內心不忿的，就清楚明白到這班口邊掛着民主、做起來卻趕絕異己的泛民議員，連給自己監察政府的機會也錯過。不論是財務委員會、立法會新年度開始由林鄭宣讀施政報告，以至施政報告答問大會，泛民議員獨沽一味地胡鬧，叫囂辱罵，借社會暴亂事件算帳在林鄭及政府頭上，叫口號反政府。

這樣的表現，試問泛民議員是為了搶回社會暴亂所失去的光環？還是他們的政治智慧只能做到這些議會暴力？無論泛民議員近幾日在立法會內所作所為是為何目的，市民大眾體會到的，就是他們沒有盡當立法會議員的責任。

過去四個多月的社會暴力事件仍沒休止，立法會重開就應該做個好榜樣給暴徒，教導這群為惡行者如何管理社會事務，如何體現民主才是新的開始。但事實並非如此，泛民議員進一步把立法會拉進暴力抗爭，此為失職之一。

既然泛民議員強調要監察政府，如果他們發現政府在處理這四個多月亂事上有失職卸責，就應該從民主法制及立法會的權責，向政府追討，要求好好交代，稍有閃失，當然由立法會譴責。遺憾的是，泛民議員連這個動作亦沒有開展，老是指罵，大聲叫喊，沒履行適當責任，這是失職之二。

監察政府必須要先了解政府的施政方向及內容，施政報告就是綱領，當中有缺失或不足，立法會議員就應責無旁貸地批評，提出建議供政府參考。破壞宣讀施政報告的立法會會議、阻撓特首宣讀亦不感汗顏，已令人氣憤，而施政報告答問大會是讓議員提出質詢意見，泛民議員自己的責任不負也算了，連累其他非泛民議員錯失提問機會，自己不盡責，又累街坊，損人不利己，成失職之三。

要獲市民支持，就不能放棄責任，要講和平理性，更需好好檢討。