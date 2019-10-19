民陣召集人岑子杰受襲，被打至血流披面，傷痕纍纍。筆者對一切非法行為、暴力行徑，都不分「黃藍」，一視同仁，認為是文明的恥辱，應予以嚴厲譴責。暴力解決不了問題，冤冤相報，無有了期，最後只會讓整個社會「攬炒」，無論是警是民，是建制派抑或反對派，都不應該再依仗這種方式。

在下經常強調，從事政治活動的人要懂得運用棋盤式思維作決策，走一步算三步，不能只顧眼前巴掌之地。反修例運動掀起以來，反對派號稱「和勇不分家」，意思是和平抗爭者與勇武者不割席。他們相信勇武分子是矛，和平分子是盾，矛與盾巧妙相配，攻守兼備，就可以無往而不利。

其實，這是愚蠢的看法，過於短視。如今的反對派隨處打砸，用暴力對付異見者，將野蠻行徑描述成正義行為，這種歪風一長，人間處處是血腥。只要我認為是正義的事情，就可以用暴力去爭取，這是十分危險的想法。何謂正義，定義可以人人不同，早前用𠝹刀割傷警員頸部的年輕人，很可能認為自己的做法正義；同樣道理，幾個打傷岑子杰的暴徒或許也相信自己在做正義之事。究竟哪一方更有道理？恐怕任誰也講不清。

你認為爭取民主是正義，我也可以認為保障社會穩定、維護國家尊嚴才是正義，所以，「黃絲」打「藍絲」，可能自覺理所當然；反過來，「藍絲」打「黃絲」，也會以為自己光環在身。

再進一步說，即使反對派用堵路、破壞、滅聲手法，最後僥倖逼得政府退讓，香港能實施所謂的「真普選」，泛民主派成功執掌政權。但所謂「剃人頭者，人亦剃其頭」，到時候親中陣營就變成反對派，既然社會認為暴力是爭取訴求的可行方法，那麼，反對力量一樣可以用打砸方式脅迫當權者，去追求他們所謂的正義。如此一來，試問社會能有前途可言嗎？