無人會否定香港人愛自由追求民主嘅熱忱，不過，大家有目共睹，喺嚴肅嘅立法會議事堂上，一大班泛民反對派議員只追求自己嘅所謂「自由」，佢哋搗亂無底線，無所不用其極，誓要滅特首林鄭月娥把聲，連施政報告都唔畀佢宣讀，陳淑莊腦疾開完刀後，脫胎換骨蠻力返晒嚟，血脈賁張面容扭曲鵝公腔在立法會倀雞聲討林鄭，指她不配做港人特首，冇資格在立法會宣讀施政報告云云。

喂！家陣你班泛民大鬧議事堂，攀高踎低紮紮跳，群魔亂舞，試問你哋經常把「民主自由」掛在嘴邊，家陣卻一味暴力宣洩，無視議事規則，咁又有幾咁民主？民主精神，不就是要互相包容，彼此可有不同意見，但絕對尊重各方表達意見的權利及自由；甚至是法國啟蒙時代思想家伏爾泰所說的名言：「我不同意你的說法，但我誓死捍衞你說話的權利」嗎？

如今，整個社會禮崩樂壞、黑白不分，泛民主派只有他們自己認為是正確的才是「民主自由」，這不是比吾國遠古周厲王更霸道嗎？周厲王禁止老百姓批評朝政，否則格殺勿論，是以老百姓只能「道路以目」，要言之，就是以目示意，不敢交談。如今泛民主派變本加厲，滅你聲，仲要你立刻消失添，認真惡得交關！難怪官媒炮聲隆隆，轟一眾泛民其實係「政治暴徒」，言必稱「民主」，實則是縱暴者，也是施暴者！更指控佢哋係一體兩面嘅職業政棍，係「立法會內的暴徒」，勾結外國勢力粗暴干涉香港事務、中國內政，以實現港版「顏色革命」的目標。

事實證明，立法會內一班政治暴徒，把議會暴力無限升級，他們亦為民陣召集人岑子杰遇襲呼冤，說是「政治恐慌」，毒果報則為之鼓與吹，把岑遇襲倒臥血泊相置頭版，用心良苦，其實又係想催谷周日上街人數！香港近排暴力事件不斷升級，誰要令香港變葛咸城，幕後誰在操盤攪局，盲嘅都睇到喇！