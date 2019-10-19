英國首相約翰遜與歐盟委員會主席容克在布魯塞爾握手，正式達成脫歐協議，現在球又回到英國國會手上，等候香港時間今晚表決。倘若通過方案，英國將如期在本月三十一日脫離歐盟，免除了硬脫歐的災難，確保雙方貿易得以無縫交接。不過情況不容樂觀，因為保守黨的盟友北愛爾蘭民主統一黨（DUP）已表明反對，工黨黨魁郝爾彬更斥新方案比前首相文翠珊的版本更糟糕，國會極有機會否決方案。

DUP的取態至關重要，唐寧街正積極挽救和箍票，但DUP不支持當前協議將北愛留在英國關稅區的決定，也指摘增值稅問題缺乏清晰度。然而，約翰遜沒有可能再就北愛的要求修改協議，他頂多只能提供一些政治誘因，作為DUP「含淚贊成」的利益交換。有還是沒有？按唐寧街的官員透露，首相根本在打一場無把握的仗，他只是抱住拚死無大害的心態孤注一擲。

約翰遜也不太可能寄望工黨支持，因為他們愈來愈多議員現正提倡「確認性公投」，放棄了自主判斷，強調新方案需經過全民公投，他們才會支持通過。由於國會已否決再推動二次公投，他們才想出這種方法掩飾它復辟。

另有一個可能，就是延遲表決。消息人士指除非約翰遜勝券在握，否則不會將新協議的文本呈交國會表決，似乎跟文翠珊同一套路，想利用死線壓力逼大家上船。不過，文翠珊動之以情、說之以理的委婉態度尚且不能打動議員，約翰遜能靠着火爆個性逼他們就範嗎？

約翰遜很大機會重蹈前任的覆轍，就是再要求歐盟將脫歐限期推延至明年的一月三十一日，又再蹉跎三個月。當時文翠珊把被否決的方案再次呈上國會，誓要投票投至夠票通過為止，但議長白高漢已經破例干預，一錘定音，禁止呈上相同議案重複表決。國會也已通過議案，禁止無協議脫歐發生。如今約翰遜破釜沉舟，大家即管看他怎樣拆招吧。