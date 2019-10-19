本周三行政長官林鄭月娥發表上任以來的第三份施政報告，這是香港持續四個多月暴亂未平下的施政報告，卻沒有提出任何恢復社會秩序的新猷。

去年的施政報告是超長版，共三百二十二段，冗長的內容令林鄭只宣讀其重點內容，集中填海覓地。今年的施政報告是超短版，只有五十三段，集中四課題，即土地、房屋、民生及經濟的撮要。對市民都關切如何進一步止暴制亂，卻乏善可陳，令人失望。儘管如此避重就輕，也難逃被狙擊。

今年施政報告封面的顏色和去年一樣是天藍色，這是有異於歷年施政報告封面顏色設計都不同而有所區別的做法。但這正正反映出一個事實是，去年三百二十二段的施政內容，由於反修例事件演變成持續的暴亂，令去年報告所提出的許多施政內容大都未能得到實施。最明顯的是《國歌法》被拖延，無法在建國七十周年大慶前通過執行。而數十項直接影響民生且非政治性的撥款都被拉布拖延，七百四十多億元公共工程撥款被阻，公屋、學校、醫院、道路等等民生改善被無理拖延。所以，今年施政報告的封面同去年一樣是天藍色，寓意去年度的工作尚有許多未去做或未完成，需要今年度繼續努力，才可以看到晴朗的藍天。

這次施政報告的發表由於反對派議員的破壞和阻撓，也開了回歸二十二年來行政長官首次不能在立法會宣讀施政報告的先河，而改由預先錄製的錄像透過媒體發表。此舉屬事非得已的應急替補措施。立法會反對派議員用粗暴的行為、高喊口號、衝出席位、投射光影、爬上枱面、向特首擲物等等破壞會議廳秩序。陳淑莊等反對派議員雖被大會主席勒令離場卻「賴死」不走，引致立法會復會第一個會議便被「腰斬」而休會，翌日的答問大會也被搗亂浪費大部分法定時間。本來全港市民都期望直接聽到行政長官的未來一年施政，卻被立法會反對派議員剝奪了這項權利。

反對派議員破壞會議秩序令行政長官不能在立法會會議廳闡述施政報告的醜行，是違反《基本法》第七十三條第四款的規定。該條款訂明立法會十項職權需要議員履行，其中第四款便規定：「聽取行政長官的施政報告並進行辯論」。所以，反對派議員不單止自己沒有履行職責去聽取報告，更違法阻止行政長官依法在立法會發表施政報告，亦剝奪公眾透過這個莊嚴的場合聽取施政報告的權利。

歸根究柢，立法會規管會議秩序和議員行為的議事規則仍然十分寬鬆，漏洞百出，讓反對派議員可盡情利用漏洞來搗亂破壞，既贏得鎂光燈、曝光率，又滿足一己政治私利和反對派陣營的政治目的，而又不需要承擔任何後果和懲罰，何樂而不為？對此，建制派陣營的議員應當總結和吸取涂謹申騎劫法案委員會選舉主席的慘痛教訓，早日進一步修改議事規則，否則立法會如何能切實履行《基本法》第七十三條所賦予的職權職責。

其實反對派議員已不宣而戰了，否則復會後的財委會和內會的正、副主席選舉便不會出現異常的拖延了。