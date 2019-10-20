世界視線：脫歐路波折重重　約翰遜硬闖受挫

英國國會周六審議新的脫歐協議，外界關注首相約翰遜是否夠票通過，唐寧街官員明言沒有十足把握，是一場政治豪賭。同時，蘇格蘭民族黨（SNP）黨魁柏家輝已呈交一項修正案否決新協議，另有一些跨黨派的修正案亦獲大多數支持，議長白高漢將會定奪是否展開辯論，戰事拖長。下議院最終通過延遲脫歐修正案，意味約翰遜強硬闖關受挫。

事實上，反對派內部也在互相猜忌，生怕有誰跟約翰遜眉來眼去，臨陣倒戈。蘇格蘭首席部長施雅晴打破三十多年的傳統，在特別會議前首度發言表態，指明有一些工黨議員將會背棄郝爾彬，投票支持方案，形容為蘇格蘭工黨的末路。SNP主張把脫歐限期押後至明年一月三十一日，以便提前舉行大選，完全想將脫歐推倒重來。為了說服大家支持押後脫歐期限，她說「任何人明天逼大家在新協議和無協議之間二擇其一，都不是開誠布公」，戳中了約翰遜求戰心切的死穴。後者所恃的正是利用十一天後的脫歐死線迫使議員們就範，倘若SNP的修正案獲得支持通過，新脫歐方案便如同流產。

施雅晴這麼說，背後有更大的政治盤算，就是在明年推動第二次蘇格蘭獨立公投。蘇格蘭保守黨批評，她將其狹隘的黨派利益、不滿和野心置於國家的最大利益上，絕不可以原諒，其所指的正是蘇獨議程。倘若英國脫歐成功，萬事循序漸進地擺平，一切已成定局，那麼蘇獨就會失去了脫離的誘因。只有當英國政局混亂，蘇格蘭人的利益被侵害時，他們才可以理直氣壯地鬧獨立。施雅晴的拖字訣，表面上為大家提供一個折衷方案，實際陰謀卻是製造更多政治混亂，營造「脫歐不成，脫英有理」的獨立條件。

因此，這不只是約翰遜的個人之戰，也是脫英派的存亡之戰，這也間接解釋了為何北愛爾蘭民主統一黨（DUP）也率先反對新方案，道理都是一樣。如果英國脫歐成功，北愛和愛爾蘭的邊界和關稅問題一旦擺平，北愛便會錯過了一個脫英的好時機。脫歐一役，不只決定了英國的前途，也主宰了這些民族自立的命運。