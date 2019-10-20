正論：律政廢人不能留　重組班子豈容拖

古人說，試玉要燒三日滿，辨材須待七年期。然而，一場反修例風暴不僅令牛鬼蛇神速速現形，港府廢官也不例外。人們但見特首綏靖投降，行會成員各行其是，問責官員龜縮卸責，尤其是律政司司長鄭若驊其身不正、知法犯法，在香港生死存亡之際多次避世潛水，推行禁蒙面法又軟弱無力。特區沉淪不止，制亂無期，難道這個廢官之最不用問責嗎？

林鄭月娥昨日出席電台節目訪問，被問到香港走出當前困局之時，會否就是問責班子及行政會議進行改組之日，首次沒有落閘並明確表示不排除有關可能，但要去到該階段才能作出決定。她又承認政府對社會紛亂有責任，但要展示承擔及願意負責，故要盡快平亂，強調並非戀棧權位，同當年董建華名句「留低比離開需要更大勇氣」有異曲同工之處。

說甚麼並不重要，做甚麼才重要。反修例暴亂持續四個多月，香港被攪得周天寒徹，昨日大埔連儂牆又發生劏肚血案，冤冤相報無了期，但林鄭政府盡過甚麼責任止暴制亂呢？香港何時才能走出困局呢？社會人士很早已要求港府實施《緊急法》，除了禁止蒙面外，更應延長被捕人士的拘留期和查禁煽惑暴亂的媒體，可惜言者諄諄，聽者藐藐。林鄭拖延四個月才頒布禁蒙面法，卻沒有配套配合，警力不足，拘留地方不足，執法決心不足，暴徒早就壯大了膽，結果有法等於無法，暴徒不但繼續蒙面上街，暴亂規模和暴力程度更加驚人，當局根本莫奈其何。

哀莫大於心死。人們要求林鄭及其問責班子下台的呼聲，亦由最初震耳欲聾變成現在不抱希望，原因就是深明林鄭班子面皮極厚，個個胡混度日，尸位素餐，根本不當民意是一回事。從各大學及機構的民調觀之，港府高官的評分一個月比一個月插水，最新一項調查更顯示，由特首到三司再到十三局的評分全線暴跌，當中鄭若驊更是以特區史上最低分官員之名「墊司底」，簡直是特區廢官之最、法治之恥。難為鄭若驊每每被問到會否問責下台皆顧左右而言他，甚至為自己塗脂抹粉，死撐「關心香港」，會繼續「不偏不倚、公平公正、無畏無懼」執法，簡直不知醜字怎麼寫。學者批評高官問責制名存實亡，變質為高官卸責制，不可謂不貼切。

如今林鄭突然良心發現，聲稱不排除換人，卻又要拖拉到暴亂平息之後才可能實現，到底有甚麼意義？從反修例風暴爆發之初，高官個個龜縮，行會成員各說各話，已見管治班子四分五裂。鄭若驊更是反修例風暴的頭號罪人，先是推銷條例不力，出事後又避世不見人，到了現在依然死性不改，檢控暴徒放軟手腳，至今未有一人被判刑，遑論將暴亂黑手、金主、「叛國禍港四人幫」之首壹傳媒黎智英繩之以法。作為律政司之首，其部門甚至有檢控人員被指向暴徒「通水」，教路如何避開檢控，簡直烏煙瘴氣。林鄭若真有決心和誠意撥亂反正，帶領香港走出困局，換人就要迅速果斷，絕對不能拖泥帶水，而廢官鄭若驊更必須第一個問責下台。

須知止暴制亂不能單靠警隊孤軍作戰，司法配合亦十分重要。倫敦一一年爆發大規模騷亂，千多人被捕，為了加快起訴程序，英國設立特別法庭廿四小時審理案件。香港司法制度沿襲英國，英國做得到，香港卻做不到，港府和律政司難道沒有責任？司法獨立難道就等於司法獨大？鄭若驊既然無決心無承擔無能力解決當前亂局，港府便應另請高明，換一些有承擔有意志有能力的人辦事。林鄭一味包庇護短，死攬這個負資產不放，暴亂愈演愈烈又何足為奇。

事實上，香港淪落到今日的地步，司法不公絕對是主要原因。當反中亂港獲放生，愛國愛港受重罰，而律政司不是拖延檢控就是姑息養奸，黎智英形同有免死金牌，就連其恐嚇東方報業集團記者案都拖到石沉大海，香港怎麼可能不亂？社會怎麼可能不失控？一言以蔽之，管治班子不僅要換，更要即刻換，而且要換一些強硬和有才能的人，否則社會不可能有走出亂局之日。

當然，香港需要換人是一回事，有沒有政治人才又是另一回事。回歸以來，中央為香港選出四個特首，一個比一個不堪，管治班子也是一屆不如一屆，現在更是庸官當道，避政不作為。事實證明，香港根本沒有管治人才，「一國兩制」走樣變形，「港人治港」徹底失敗。有識之士一再提醒，若仍然將眼光局限於小小香港，敢肯定換掉整個林鄭政府也是無濟於事，換來換去，都不過是海軍鬥水兵而已。

窮則變，變則通。將眼光北望，容許非香港永久居民人才出任港府要職，中央果斷為港府進行徹底改革，顯然才是當下特區的唯一出路。