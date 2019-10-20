神州觀察：秦始皇陵建酒店　文物保護風險大

陝西西安秦嶺違建弊案餘波未了，又傳出秦始皇陵控制帶內，臨近兵馬俑所在地區域擬建大型高檔酒店，輿論普遍擔憂文物保護存在安全隱患。事件再次折射出重開發、輕保護仍然是地方政府官員的信條，在利益面前，所謂生態保護和文物保護不過是口號而已。

據報上述酒店項目已獲國家文物局原則上同意。陝西省文物局表示，項目以前申報過，國家文物局提了修改意見，這次再上報交審，原則上在保護範圍內是不允許建設，建設控制地帶內可進行建設，但要履行報建程序，相關規劃要和文物保護單位相協調。

雖然陝西省文物局強調「項目肯定不會是在保護區裏面，不會對秦始皇陵的文物安全造成影響。」但從國家文物局批文中提到「選址應盡可能避讓兵馬俑一號坑向東軸線區域」，顯示擬建酒店就在兵馬俑附近區域。

事實上，陝西西安無論生態還是文物保護方面，口碑並不佳。不僅有中華文化龍脈之稱的秦嶺都可濫開發違建，早前兵馬俑實物在美國被拗斷手指，至今仍尚缺交代。若說連中央高層六次批示，都不能拆光秦嶺違建，試問當局用甚麼來保證建酒店「不會影響」文物？又如何保證未來不會擴大開發？

眾所周知，搞大型建設，從基礎的打樁、開挖等等都要用到大型工程機械，它們的震動必定會對周邊造成影響。而國家文物局「原則上同意」，顯然也有草率之嫌。所謂「建設控制地帶」，換言之，就是沒有絕對安全，仍然存在風險，建設需要控制。兵馬俑是屬於全國人民的，受世界人民的關注，必須有絕對的保護，而不是將其置身於受控制的風險之下。

近年來，內地文物保護亂象叢生，根源都在於一個利字。各地在文物區域內，紛紛開發高檔娛樂場所，不惜傷害文物和重點文物保護單位的歷史風貌，暴露出社會急功近利、道德滑坡，一切向錢看的傾向。尤其是，一些寶貴的文化資源被特權與利益裹挾，部分地方官員為了扭曲的政績觀，逐利衝動成了文物保護的最大災難。「有利爭名人，無利毀故里」，一邊拚命爭搶歷史名人，一邊又毫不吝惜地毀壞文物。

不可否認，文物保護區域具有較大的市場前景和商業價值，在保護文物和商業利用的天平上，人們也往往選擇後者。但是文物保護單位是一種文化，是祖宗留下的遺產，只可保護不可破壞。當局在權衡文物保護與利益的時候，應當慎之又慎。

秦始皇陵是中國首批世界遺產、首批全國重點文物保護單位，承載了太多的歷史與文化。因此，對於周邊商業化，必須有所為有所不為，最好不為。當局或應設立一條絕對不可逾越的紅線！