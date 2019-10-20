功夫茶：邨民輪水做咕喱　懶官坐房歎冷氣

中秋過咗成個月，但係天氣仲係好熱，喺街企一陣都變咗成吉思汗打仔，大汗疊細汗，返到屋企盡快沖個涼。冇人想做乾煎鹹魚，但係信錯政府，白田邨數千居民，唔單止冇水沖涼，直頭連煮飯都唔得，冇得飲冇得食，慘過第三世界。

白田呢條幾十年老牌屋邨重建，大動土木，部分己經可以入伙，供水喉管新舊交替，懷疑出現壓力唔勻循嘅問題，八月到依家爆咗四次食水管，淨係今個月都「梅開二度」，九座樓宇幾千人冇水供應，房屋署話搶修，水務署就派四輛水車嚟頂檔。居民要帶水桶臉盆落街排隊輪水，烈日當空，曬到阿媽都唔認得，裝一桶水顧得沖涼就顧唔到洗米煮飯，焗住來來回回幾轉，托水上樓，真係慘過做咕喱。有啲主婦冇力搬上搬落，索性就地洗大閘蟹同埋洗菜，現場變咗名副其實嘅熱廚房。

老街坊喺度住咗幾十年，呢幾日睇住男女老幼排隊輪水，真係會有啲錯覺，以為時光倒流，返到去六十年代制水時期。當年咁慘情都捱過，上咗樓以為從此安居樂業，「舊夢不須記」，四十幾年來相安無事，有得食有得沖涼有得瞓，點知冇靈魂政府係都要喚醒集體回憶，連一條水管都管唔掂，排長龍輪水噩夢重演，屋邨重建完之後仲衰過以前，咁拆嚟把鬼咩！

究竟一個政府要幾廢，先至可以令到市民連一滴水都冇得飲，令到市民飯都冇得食？香港政府官員出晒名高薪低能，如果有「收入與表現不相稱」呢條罪，大部分都要送晒入赤柱食懲教飯。大家有冇留意，出親嚟見人嘅官員都細皮白肉，一睇就知養尊處優，好食好住，出入就私家車代步，住半山日日心曠神怡，坐慣冷氣房指指點點，幾可見到佢哋汗顏呢？

反修例暴潮，有好多人問過點解示威者唔會去高官屋企大肆「裝修」，答案一字咁淺，行得咁高上山，去到都腳軟啦，散水較腳都冇力，盞畀差人拉。試吓房署同水務署高官住喺白田邨附近，肯定呢幾個月變咗拜年時，好多邨民都想上門問候佢哋全家添。

兩大部門回應事件又係死唔認錯，水務署直頭將個波射晒畀房屋署，話白田邨內部供水系統由房署負責保養及維修，房署就一句道歉都冇講，淨係話改建水管工程預計本月完成，可以避免再爆水管咁話，弊在關注團體踢爆，白田邨未來五六年陸續有樓完成重建，好大機會出現頻密爆喉事件，居民睇嚟要積水防渴喇！水停百日生蟲，人閒百日生病。政府懶政多年，特區百病叢生，屋邨就話爆水管有得救，最慘係市民激到爆血管冇命賠呢！