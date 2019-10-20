經過反對修訂《逃犯條例》一役，香港不可能一切依舊。

這役是顏色革命，表明了美國在新冷戰下對付香港。一九五○年韓戰，美國制裁中國內地，只是封鎖了香港與內地的邊境，香港本身不受影響，反因韓戰而從美國軍需生產和美軍休假旅遊而得益。但主要的因素是，當時香港還屬英國殖民地，英美雖是軍事聯盟，但英國考慮到本身的利益，以及與中國政府的關係，在香港幾乎是把美國實施的封鎖網開一面，中國政府也從食物等方面保證了香港的供應。中英美三方並沒有在香港決鬥，而是有所妥協和協調。

新冷戰下亦與舊冷戰相同，中美對立。但舊冷戰美國的主要敵人是蘇聯，而非中國，當時甚至聯華來對付蘇聯。新冷戰是美國以中國為主要敵人，也沒有英國在香港作緩衝。中美之爭必然殃及香港，除非香港變成美國殖民地，但若如此，中美早已開戰了。香港是中國對外關係的重鎮，可亦是最薄弱的一環。一國兩制若如過往廿多年那樣由不變切換成不管，香港便隨時成為美國攻擊中國的主戰場。此所以即使推翻政權的機會極微，美國還是要在香港發動顏色革命。

以烏克蘭為例，一次又一次的顏色革命都未能鞏固美國的控制，當前或又在籌劃第三次顏色革命，可見美國對付俄羅斯是鍥而不捨，不會理會對烏克蘭當地發展的打擊。香港在佔中的初試之後，便發動了今次反修例的顏色革命，雖不成功，卻打算通過《香港人權與民主法案》，將來或多了干預香港的藉口和手段。若香港不作任何事後的改革轉變，美國也很可能會在兩、三年後再來一次顏色革命，沒有藉口就製造藉口。只要香港反共反中的基礎還在，美國只需花費一、二億美元的區區之數，就可再次搞亂香港。

香港作為中國的領土，若中央政府不如日本那般對美國投降，或像蘇聯般自行崩潰，那麼在新冷戰底下，美國必然會找各種方法來對付香港。包括以新加坡來替代香港的國際金融中心功能與地位。反修例一役後，香港只能等待美國不知何時再來的攻擊，不可能期望美國會很快打敗中國，結束新冷戰；或美國因本國危機而敗走，放棄攻擊中國。

中美新冷戰料會為時幾十年，香港受美國攻擊的潛在危機也就會持續幾十年。香港不能不重新思考在中國和世界之中的定位，重新規劃本身的發展方向與戰略。窮則變，變則通，變便是把從英國承繼而來的體制、制度、政策，以至人事進行反殖民地化，以及應對世界新挑戰的檢討、調整。

去美國化的一帶一路戰略，是香港最佳選擇。