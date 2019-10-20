面對這場規模空前、瘋狂空前、破壞力空前的反修例暴亂，朝廷對香江府衙提出的要求只是「止暴制亂」。這個要求不算高，也不嚴厲，因而不管用，拖逾四個月全不見成效。所謂「止暴」只是「制止」暴力，所謂「制亂」只是通過「止暴」平息亂局。然而，這場規模瘋狂和破壞力空前的暴亂以及它背後發動、指揮之力量要達到目的，絕不是那些「娘娘架」式的「制止」手段可以解決的，必須是嚴厲鎮壓方能了之。

事實上，這樣的暴亂，在全世界任何地方發生，都只能以鎮壓了之，都不可能以甚麼「制止」方式解決。要鎮壓就要對暴亂使用速戰速決的相當之強力、武力；就要用重典，就要主動出擊，先發制人；就要幕後黑手、前線暴亂分子一起抓；就要將煽動暴亂的宣傳喉舌一舉拿掉。

林鄭月娥一開始就向暴亂跪低，不要說鎮壓暴亂了，連制止暴亂也沒想做。朝廷對此也稀裏糊塗，輕信林鄭能「用香港方法解決香港問題」。直到暴亂愈演愈烈，朝廷才覺勢危，提出「當務之急是止暴制亂」。然而，不起作用，朝廷和香江府衙還是沒有認識到或者不願意承認只有用鎮壓手段才能平息暴亂，只以「止暴」做文章。被動應付武力不足，點指兵兵，手法笨拙，不敢抓捕幕後黑手，不敢打掉「煽暴」媒體。整個情狀是不能「止暴」，實乃捱暴；非在「制亂」，實乃增亂。朝廷見此，一句「硬氣」的話也不說，大概是不想說了又做不到，再丟人現眼、被人貽笑吧。

那麼，這場暴亂會不會因為不被「鎮壓」就適時消停下來呢？有這可能，因為這場暴亂之形勢怎麼發展，主動權一直在發起和指揮者手裏，他們想暴就暴，想暴到甚麼程度就暴到甚麼程度，想歇一歇就歇一歇，收放自如也。他們完全有能力根據需要對暴亂作出策略調整，以實現暴亂的最終目標。他們現在已根本不怕暴亂被鎮壓，根本不怕「止暴」會升為「鎮暴」，他們「睇死」了香江府衙根本不會這樣做，朝廷也不會要求這樣做，他們已得到了發動暴亂得到的很多東西。