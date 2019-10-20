水能載舟，亦能覆舟。互聯網革命大大推動人類社會發展，訊息網絡化更為人們帶來許多便利，但有利就有弊，網絡訊息五花八門，無奇不有，以致泥沙俱下，藏污納垢，儼然淪為罪惡淵藪。香港暴亂之所以沒完沒了，正是因為有人利用網上平台煽風點火，也正是因為香港網絡完全無王管。

互聯網充斥色情、暴力、賭博、粗言穢語、網絡欺凌等等，早已見怪不怪，最大的禍害是有人肆意在網上散布謠言，混淆視聽，並藉此煽動暴力，製造亂局。如果香港是理性社會，謠言自然不攻而破，壞就壞在香港社會低智反智，許多人愚昧無知，任何謠言都可以在網上迅速傳播。在反修例暴亂中，暴徒好像曱甴一樣到處流竄，主要就是通過網上號召和組織，警方束手無策，徒呼奈何。

說到底，網絡世界烏煙瘴氣，正是因為港府放任自流，連最基本的監管責任也放棄。世界上只有香港才會如此「自由」，無論在網上散布甚麼謠言、發放甚麼謬論，甚至威脅「黑警死全家」、公然勒索錢財等等，都不必擔心被追究，更不必承擔法律責任。反對派開口閉口國際標準，到底甚麼才是國際標準？不妨看看美國的例子，美國以國家安全為由，不僅制訂了一系列網絡安全法律，而且嚴密監控所有網絡，連盟國領導人也不放過，這大概就是所謂的國際標準吧？

有些人經常批評內地監管網絡過嚴，妨礙言論自由。實際上，以中國地域之廣、人口之多、國情之複雜，若對網絡放任自流，後果不堪設想。尤其是美國等西方國家一直虎視眈眈，從來沒有放棄對中國的滲透和顛覆，中國豈能不防？香港只是七百萬人口的彈丸之地，尚且鬧到如此地步，何況是內地？人人都希望言論自由，但言論自由也有法律和道德底線，超越底線就是犯罪，就必須負上刑責。港府何時才會堵塞法律漏洞，禁止在網上發放煽動性言論？