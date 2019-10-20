五大訴求，缺一不可，原來已經過時了，反對派最新口號是六大訴求，加入了「解散警隊」。正如很多人預料，反對派得一想二，林鄭撤回修訂《逃犯條例》，絕對不能滿足其要求。由最初的一項變成五項，現在又變六項，很快又會變十項了，例如要求林鄭下台，要求甚麼甚麼……政府根本沒有可能答應，除非管治權直接交予反對派，這正是他們真正訴求。

日久見人心，大家可以留意到最近幾次的遊行，人數遠遠不及六月初，大眾開始醒覺，示威者是借題發揮，暴力不斷升級，打砸藍色商舖、襲擊異見者、破壞公共設施及港鐵，與公眾為敵。現在港鐵經常要提早停止服務，造成很多市民的不便，對示威者的積怨只會愈來愈深，支持率會慢慢流失，佔中維持不超過八十日，便失去民意支持。這次示威暴潮過了四個多月，時間比較長，主要是因為政府應對無方，一再跪低，妄想和解，令到暴徒氣燄更盛，局面難以收拾。只要實事求是，不縱容，不姑息，相信市民一定會站在執法的一邊，還有十四億同胞的支持，何懼一小撮破壞分子？

反對派其實欲蓋彌彰，他們現在搞的是顏色革命，違反法律，挑戰主權，所以他們要蒙面示威，怕真面目曝光，難逃法律制裁。本欄曾經說過革命是需要流血的，你要推翻一個政權，自然會惹來反擊，誰夠強誰打勝，生死存亡，哪可以求饒，說對方使用武力呢？

沒有國沒有家，市民與示威者割席，其中一個主因就是不斷有人在遊行當中舉起其他國家的國旗，甚至乞求美國支持，如同引清兵入關，大部分香港人都是愛國愛港的，尤其是經歷港英殖民地二等公民的待遇，都希望堂堂正正做中國人，對於漢奸恥與為伍。這次的示威病毒比沙士更厲害，實在需要香港人齊心合力，對暴力說不，與暴徒割席，分清黑白，才可回復香港本來顏色。