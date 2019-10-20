一隻蝴蝶拍翼，掀起一場風暴；一宗港男台灣殺人案，掀起香港連場腥風血雨。港男陳同佳在台灣殺害女友後返港，因港台兩地無引渡協議，他在港被捕後只能被起訴較輕罪名。特首林鄭月娥以此為契機，提出修訂《逃犯條例》，之後發生甚麼事，大家都很清楚了。男主角即將出獄，他先透過宗教領袖表示有意向台灣自首，接着去信特首，正式要求港府協助他向台灣投案，並希望社會因他而起的政治風波能夠平息。

知錯能改，善莫大焉。陳同佳犯的罪確是無法原諒，特別是受害女生的家人，肯定是一生無法磨滅的痛。但他明白自己所犯的錯是甚麼，願意承擔罪責，這份勇氣還是叫人動容。相信這當中有宗教的力量，也有父母的開導和支持，他畢竟仍年輕，但願他付出代價後重新做人。

相比之下，香港一班死不認衰、遑論悔改的暴徒，質素連一個迷途知返的殺人犯更不如。不是嗎？他們到處暴力破壞，堵路縱火，打砸港鐵，追殺警員和不同政見人士，幾乎搞出人命，但每次被人逮個正着，不論有片為證還是當場斷正，總有藉口抵賴，不是推諉黑警臥底所為，就是共產黨插贓嫁禍，再不然是政府或廢老藍絲的錯，像那名當場被拘捕的割警員頸項學生，當晚「連登」即出貼文割席，說成是「共匪」派人做的。敢做不敢認，他們是否連陳同佳都不如？

難怪網上流傳一段出自台灣網民手筆的段子──《香港的示威者，為何你得不到我的尊敬》，共鳴者眾。該網民質問暴徒為何要蒙面等一連串問題：「蒙了面還要責怪別人假扮你、嫁禍你，不是證明你自己無知嗎？你不是說有心理準備為香港民主犧牲生命嗎？你既然連死都不怕，怎麼還害怕別人認出你？」

該網民又問，暴徒破壞交通工具和港鐵設施，港鐵要求警方執法保護財產和員工生命安全，何錯之有？阻礙市民生活和工作，卻說為香港爭取民主，連最基本尊重別人權利都不懂，懂甚麼民主？以上這些問題是所有理性市民的心聲，連台灣人也懂，但肯定暴徒連一條問題也答不出來。

最令人側目的是，暴徒口口聲聲爭取香港民主甚至獨立，竟然搖美國旗、英國旗、港英旗，試問世界上哪有地方的「革命義士」會搖外國旗如此丟人現眼？這除了是漢奸走狗所為，沒有其他解釋了。

如此種種，俱證明暴徒的質素比陳同佳更不堪，人家起碼坦蕩蕩承認錯誤，接受懲罰；暴徒則藏頭露尾，連樣子都不敢給人看見。若這些暴徒就是香港所謂的未來主人翁，香港沒有前途已是寫在牆上。