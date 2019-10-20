搞亂香港社會秩序的事還是繼續在燃點，滋事分子或暴徒主要是利用了互聯網平台及手機應用程式把訊息傳遞，把不是事實的消息鋪天蓋地傳送出去，不少人不經思考，也因為該類資訊氾濫，充斥了他們的手機及電腦，誤以為浮現得多就是事實，激發起一群充滿社會怒氣的分子去搞破壞，過去所說「有圖有真相」也變成了煽動暴力的工具。

社會上各年齡組別市民基本上也受過教育，具有一定的社會知識、認知和分析能力，也絕對明白到在科技發達下，設計圖片或「改圖」的伎倆，為甚麼仍然在接收到一些光怪陸離的圖片或片段時，毫不猶豫就按鍵再轉傳到社交媒體和朋友圈？最大的原因相信是他們要告訴別人「這般奇怪的事情也會發生」。當每一個人也同樣的順手按鍵傳出假圖，這個謊言就容易變成事實，危害社會荼毒青少年的訊息就此廣泛傳遞，繼而有不法分子利用這些訊息號召社會違法活動。既然大家也體察到這些訊息圖片是何等無稽，實有需要細想一下應否再互相傳遞。

失去至親已經令人痛心，離世者還不停地遭利用在網上誤傳訊息，最後要在世親人強忍悲痛站出來澄清，以真相哀求不要再瘋傳影響社會，是何等難受的事。曾參與反修例活動的女生陳彥霖上月失蹤後離奇浮屍海面，死因被大做文章而引起種種揣測，陳母終開腔表明相信女兒死於自殺而非被殺，更說出女兒疑有思覺失調，離世前曾說過種種思想出問題的事，她希望停止女兒之死的謠言，還她及女兒一個寧靜。我們尊崇陳母的勇氣，期望這股勇氣打破過去種種鼓動暴力事件的謠言。

相信市民大眾也希望社會及早回復安寧，能從穩定的生活再謀向上，如果市民都持有一種懷疑的心，收到難以置信的訊息或圖片時，「停一停，想一想」是否值得再將訊息互傳，不讓搞事者再利用假消息去蠱惑人心。